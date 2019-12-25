banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Aksoy, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını Ziyaret Etti

Vali Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret etti.

Vali Aksoy, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını Ziyaret Etti

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:45

Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası Müdürü Avşar Yılmaz, 1843 yılında Hereke Fabrika-i Hümayunu adı altında kurulan fabrikanın bugün bir müze-fabrika olarak 176 yıldır üretimini sürdürdüğünü ve el işçiliği ile dokunan halı ve döşemelik kumaşlar ülkemizde ve dünyada büyük beğeni topladığını, Milli Saraylar araştırmacıları ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda kaybolmuş desenlerin yeniden üretimi sağlandığını belirterek, çalışmalar hakkında brifing sunumunda bulundu ve Vali Hüseyin Aksoy’a fabrikayı gezdirdi.  

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Hüseyin Aksoy, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası yetkilileri ve personelleri ile bir süre sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz vatandaşı dinliyor Başkan Büyükgöz vatandaşı dinliyor
Başkan Büyükakın, ‘’O hat yapılmamış olsaydı bugün susuzduk’’ Başkan Büyükakın, ‘’O hat yapılmamış olsaydı...
Engelli bireylere E-KPSS tercih danışmanlığı hizmeti Engelli bireylere E-KPSS tercih danışmanlığı...
Sarıkamış Şehitleri unutulmadı Sarıkamış Şehitleri unutulmadı
İZAYDAŞ yönetim kurulu toplandı İZAYDAŞ yönetim kurulu toplandı
‘’Devletin bir kuruşunu kimseye haksız yere yedirmeyiz’’ ‘’Devletin bir kuruşunu kimseye haksız yere...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükgöz vatandaşı dinliyor
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Çarşamba günü düzenlediği Halk Buluşmaları kapsamında...

Haberi Oku