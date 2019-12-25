Vali Aksoy, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını Ziyaret Etti

Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası Müdürü Avşar Yılmaz, 1843 yılında Hereke Fabrika-i Hümayunu adı altında kurulan fabrikanın bugün bir müze-fabrika olarak 176 yıldır üretimini sürdürdüğünü ve el işçiliği ile dokunan halı ve döşemelik kumaşlar ülkemizde ve dünyada büyük beğeni topladığını, Milli Saraylar araştırmacıları ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda kaybolmuş desenlerin yeniden üretimi sağlandığını belirterek, çalışmalar hakkında brifing sunumunda bulundu ve Vali Hüseyin Aksoy’a fabrikayı gezdirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Hüseyin Aksoy, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası yetkilileri ve personelleri ile bir süre sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

















