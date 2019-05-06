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Vali Aksoy Hıdırellez Bayramını Kutladı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 6 Mayıs Hıdırellez Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Aksoy Hıdırellez Bayramını Kutladı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:45

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"Milletleri oluşturan temel unsurlardan biri de kültürdür. Kültürleri oluşturan önemli unsurların başında ise gelenek, görenek, töre ve inançlar gelmektedir. Bir millet kültür değerlerini kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktardığı ölçüde varlığını sürdürebilir. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliğimizi güçlendiren kültürel değerlerimizi, korumak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimizdendir.

6 Mayıs Hıdırellez Bayramı da,  soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesi ve doğanın yeniden canlanması nedeniyle, Türk Dünyasında olduğu gibi ülkemizde de sevinç ve coşkuyla kutlanan geleneklerimizdendir. Tarihi boyunca doğayla uyumlu ve iç içe bir hayat süren Türk Milleti, bin yıllık tarihin zengin kültür miraslarından biri olan ve asırlardır kutlanan Hıdırellez Bahar Bayramı’nı özüne uygun olarak korumuş ve kuşaktan kuşağa aktarmıştır.

Bugün ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlanan Hıdırellez Bayramı, insanlara doğayla iç içe olmayı sevdiren, yardımlaşmayı destekleyici yönleri ve özellikleriyle yaşatılması ve geleceğe taşınması gereken güzel geleneklerimizden biridir.

Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağı düşüncesiyle, dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdırellez Bayramı’nızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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