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Vali, Aksoy Kaymakamları Topladı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile il değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali, Aksoy Kaymakamları Topladı

07 Aralık 2017 Perşembe 14:14

 Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Valilik Makam toplantı salonunda Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile il değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Yardımcıları; Ekrem Erdoğan, Dursun Balaban, Beyazıt Tanç, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can katıldılar. İlimizde yapılan hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile devam eden ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, İlçe kaymakamları ValiAksoy’a ilçelerinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulundular.
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