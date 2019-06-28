Vali Aksoy, muhtarlarla bir araya geldi

Altınkemer Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Vali Aksoy, mahalle muhtarlarının istek ve talepleri dinledi.

Toplantıda Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yapılan yatırımlar ve ilçenin ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

Vali Aksoy, Karamürsel’in Kocaeli’nin önemli bir ilçesi olduğunu belirterek, sorunların ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Aksoy, okula devam etmeyen hiçbir öğrencinin kalmaması için büyük gayret sarf ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu anlamda muhtar arkadaşlarımızın da kendi bölgelerinde bu tarz durumda bir öğrencimiz varsa, mutlaka kaymakamlığa ve ilgili kurumlarımıza bildirmelerini istiyoruz. Okul öncesinde 5 yaş grubunda yüzde 100 okullaşmayı hedefledik ve bunu gerçekleştirmek için de yoğun bir gayret gösterdik. 3-4 yaş da bizim için önemli ancak 5 yaşı okula almak istiyoruz. Okul öncesini önemsediğimizi belirtmek istiyoruz. 5 yaşında okul öncesinde bu çocuklarımızı alıp, onların geleceğe daha iyi hazırlanmalarını arzu ediyoruz. Bu bakımdan muhtar arkadaşlarımızın da büyük bir titizlikle bu çalışmalarımıza destek olmalarını özellikle istiyoruz."

Vali Aksoy, insanların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmelerine katkı sağlayacak kursların açılmasını istediklerini anlattı.

-"Engelli Bilgi Bankası oluşturduk"-

Okulların güvenliğini de önemsediklerini kaydeden Vali Aksoy, "Okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir şekilde evden okula, okuldan eve gidip gelmeleri konusunda hassas bir çalışma içerisindeyiz. Bu bakımdan Valilik olarak bir emir yayınladık. Özellikle okulların çevresinde öğrenci ve veli dışında başka kişi ve grupların beklemelerini yasakladık. Çocukların okula devamlılığının sağlanması ve eğitimden uzak kalmamaları konusunda da çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Engelli Bilgi Bankası oluşturduklarını vurgulayan Aksoy, "Kocaeli’deki bütün engellileri bir web sayfasında görebilmek ve bununla ilgili yapabileceğimiz çalışmalarda bize bir artı oluşturmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bir engelli bilgi bankası yazılımını yaptık ve çalışmalarını tamamladık." dedi.

Aksoy, sokakta çalışan ve dilenen çocuk istemediklerine işaret ederek, bu konuda ciddi önlemler aldıklarını dile getirdi.

Vali Aksoy, Suriyelilerin bölgeye entegrasyonu konusunda da büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Daha sonra Karamürsel Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Akın tarafından Vali Hüseyin Aksoy’a Karamürsel sepeti ve kiraz takdim edildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de katıldı.