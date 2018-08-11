Vali Aksoy Stadyumda İncelemelerde Bulundu

İncelemede; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca eşlik etti.
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy incelemede yaptığı açıklamalarında; “Yapımı tamamlanan Kocaeli stadyumunda incelemelerde bulunduk. Bu stadyumun yeni sezona yetiştirilmesi için Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız; sezonun ilk maçına Kocaeli Stadyumunu hazır hale getirmektir. Kocaelispor maçlarını burada oynayacak ve bu maçların en sağlıklı şekilde gerçekleşebilmesi için arkadaşlarımız yoğun bir gayret içerisinde çalışıyorlar. Bugün bu incelemelerde eksikliklerimizin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yaklaşık 150 milyon TL’yi aşan bir yatırımla Kocaeli’de gerçekleştirilen Kocaeli Stadyumunun ilimize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel sonuçlara ulaşacak maçları burada hep birlikte izlemiş oluruz.” diyen Sayın Valimiz, yapımı tamamlanan Kocaeli Stadyumunu gezerek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.