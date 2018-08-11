Vali Aksoy Stadyumda İncelemelerde Bulundu

Vali Sayın Hüseyin Aksoy, hem ulusal, hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedeflenen ve yapımı tamamlanan Kocaeli Stadyumunda incelemelerde bulundu.

İncelemede; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca eşlik etti.