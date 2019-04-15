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Vali Aksoy Turizm Haftasını Kutladı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Turizm Haftası ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Vali Aksoy Turizm Haftasını Kutladı

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:58

Vali Aksoy mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenen turizm, kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem arz eden bir barış meşalesi gibi dünyamıza ışık tutan bir sektör haline gelmiştir. Turizm faaliyetleri ile bireyler yaşadıkları çevre dışındaki yaşanmışlıkların, güzelliklerin farkına varmakta ve gerçekleştirdikleri turizm gezileri ile daha pozitif düşünceler çerçevesinde donanımlar kazanmaktadırlar.

Kıtaların birleştiği, üç yanının denizlerle çevrildiği, dört mevsimin bir arada yaşandığı, medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafyada yer alan ülkemizin turizm potansiyeli, bugün en önemli kaynaklarımızdan biri haline gelmiştir. Sahip olduğu zenginlik ve derinlikleriyle, turizmde gerçekleştirilen atılımları ile Türkiye’nin dünya turizmi içindeki önemi giderek artmaktadır.

Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörü ilimiz içinde olmazsa olmazıdır. Marmara ve Karadeniz’e olan kıyıları, orman varlığı, deniz ve demiryolu ulaşımının sağladığı ciddi avantajlar, kültürel, tarihi, turistik değerleri, doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, kış sporları, trekking alanları, alternatif turizm çeşitliliğine imkan sunan nitelikli turizm tesisleri, bir çok kültür ve turizm değerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kültür, turizm ve sanat açısından ülkemizde turizm çeşitliliğinin yaşanabildiği ender illerden olan Kocaeli’yi, turizm alanında hak ettiği noktaya getirmek ilimize ve değerli Kocaeli halkına büyük katma değer sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; ekonomi dışında kültürler arası iletişime ve ülkelerarası barışa da katkı sağlayan Turizm Haftasını kutluyor, sektörün gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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