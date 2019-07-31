Vali Aksoy, vatandaşları dinledi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların istek ve talep ve sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı ve her hafta düzenli olarak pazartesi günleri gerçekleştirdiği Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geldi.
Halk Gününde Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Birsel Kavcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mesut Yalçın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Yardımcısı Yeliz Ünsoy, İş-Kur İl Müdür Ulvi Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İmdat Akbaba hazır bulundu.
HASSASİYETLE YARDIMCI OLUNACAK
Valilik Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen Halk Gününde, vatandaşların taleplerini birebir dinleyen Aksoy, yapılan toplantılarla bu şehirde herkesin derdine derman olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, vatandaşlar tarafından aktarılan sorun, sıkıntı, şikayet ve talepleri yasal çerçevede en kısa sürede sonuçlandırılması için toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine gerekli hassasiyetin göstermelerini, yardımcı olunmasını ve diğer konularda da ile ilgili de kurumlara yazı yazılması talimatında bulundu. Vali Aksoy ile görüşen vatandaşlar ise Aksoy’un sıcak karşılamalarından ve ilgilerinden çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür ettiler. Ceyda Özer