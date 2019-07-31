Vali Aksoy, vatandaşları dinledi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların istek ve talep ve sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı ve her hafta düzenli olarak pazartesi günleri gerçekleştirdiği Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geldi.





Halk Gününde Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Birsel Kavcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mesut Yalçın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Yardımcısı Yeliz Ünsoy, İş-Kur İl Müdür Ulvi Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İmdat Akbaba hazır bulundu.





HASSASİYETLE YARDIMCI OLUNACAK