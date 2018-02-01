Vali Aksoy yürüyüşe katıldı

Toplumda kadının konumunu yükseltmek ve bunu teşvik etmek amacıyla Kocaeli’nde yaşayan, kendini sosyal hayata kapatan kadınları evden çıkartarak sosyalleşmelerini ve özelikle de onların sportif becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Evden okula Haydi Anneler Spora” temalı Doğa Yürüyüşü Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi Yürüyüş Parkurunda düzenlenen yürüyüşe; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün yaptığı konuşmalarının ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yapmış olduğu konuşmalarında; “Değerli katılımcılar böyle bir sabahta Gebze Teknik Üniversitesinde bir yürüyüş programında beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizim başlattığı ‘Evden Okula Haydi Anneler Spora’ projesi kapsamında birçok ilçemizde aynı anda faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitemizin kampüsü içerisindeki alanda bugün bizlerde sizlerle beraber yürüyüş yapacağız. Sağlıklı olmak için spor önemli ve bu yönüyle de bu projenin sağlıklı insanların, sağlıklı annelerin, sağlıklı gençlerin yetişmesinde de önemli katkıları var. Bu projeden dolayı Kocaeli Büyükşehir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gebze Teknik Üniversitemiz gerçekten güzel bir üniversite ve bu üniversitemizin halkla iç içe olması, bu tür organizasyonlara kapılarını açması da büyük önem taşıyor. Hepinize hayırlı günler diliyor, sevgiyle selamlıyorum.” diyen Sayın Valimiz, protokol üyeleri ve tüm katılımcılarla birlikte Sağlıklı Yaşam için parkurda yürüdüler.