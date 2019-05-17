Vali Aksoy'dan 19 Mayıs Mesajı

" Değerli Kocaelililer,

Sevgili Gençler,

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Büyük zafere giden yolda ilk adımın atıldığı bu anlamla günde, hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum.

19 Mayıs, vatanımızı işgal eden düşmanlara karşı, Atatürk’ün önderliğinde başlatılan milli mücadelenin başlangıç tarihidir.

19 Mayıs, istiklal ve hürriyet umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve parlak bir geleceğe kavuşma azminin ve kararlılığının güçlendiği günün adıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkışı, millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran, kaderimizi değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir adımdır. Samsun’dan alevlenen özgürlük ateşi Anadolu’nun dört bir tarafına umut ışığı olmuştur. Türk Milleti’nin yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde tükenmeyen gücünü, kudretini tüm dünyaya ispatladığı ve gür sesi ile yankılar uyandırdığı önemli bir gündür.

Bu yönüyle 19 Mayıs, bağımsızlığımız adına bir dönüm noktası olmuş, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih sahnesinde güçlü bir biçimde yerini almasının yolunu açmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine armağan edilen bu değerli emaneti yaşatmak ve korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençliğimiz başta olmak üzere hepimizin sorumluluğudur.

Geleceğimizin teminatı, varlığımızın garantisi sevgili gençler;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük bayramı sizlere armağan ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, temel ilkelerinin ve Türk Milletini ayakta tutan tüm değerlerin korunması, kollanması ve savunulması görevini sizlere vermiştir.

Sizlerin umutla parlayan gözlerinizde, coşkuyla çarpan kalplerinizde, aydınlık yüzlerinizde, Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyoruz.

Sizler, ecdadınızdan aldığınız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti’ni aydınlık yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak çalışmalara imza atacak kudrete ve vizyona sahipsiniz.

Türkiye’nin müreffeh yarınları için umudumuz ve en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz.

Bu vatan, bu bayrak, bu bayram sizindir ve sizlere emanettir. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor ve sizlerle gurur duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve değerli Kocaelililerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."