Vali Aksoy'dan Anneler Günü Mesajı

"Karşılıksız ve şartsız sevginin, sonsuz özverinin timsali olan annelerimiz, başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır.

Dünyanın neresinde, hangi kültürden, hangi inanıştan, hangi ırktan olursa olsun annelerin yüreği aynı erdemli duygularla çarpar. Anne demek şefkat demek, anne demek sabır ve metanet demektir. Bizlere, karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Bunun içindir ki anne sevgisi sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir.

Toplumun şekillenmesinde, bizi biz yapan değerlerin yaşatılmasında en büyük paya sahip olan annelerimiz, aile hayatımızın birleştirici unsuru olarak geleceğe umutla bakan, çalışkan ve idealist nesillerin yetiştirilmesinde en büyük katkıyı sağlamaktadırlar.

Feragat ve fedakarlığın timsali olan annelerimiz, hayatımız boyunca rehberimiz, eğiticimiz, hayat denen engebeli yolda en önemli ışığımız olmuştur. Onları sadece bir günde değil tüm yaşamları boyunca hatırlamalı, kıymetlerini bilmeli ve baş tacı olarak taşımalıyız. Yüce dinimiz de, anneye ayrı bir önem, ayrı bir değer vermiş ve Hadis-i Şerifte de belirtildiği üzere “Cennet Annelerin Ayağı Altındadır.” demek suretiyle onları yüceltmiştir.

Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru ve yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir.

Hayata dair her şeyin ilk öğreticisi ve çocukların ilk yol göstericisi olan annelerimizi, bu anlamlı günde mutlu etmek, nefes aldığımız her gün merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak ve gurur duyacakları evlatlar olarak emeklerinin boşa gitmediğini göstermek hepimizin görevidir.

Anne, hayatın bitmez, tükenmez mutluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle; nice emeklerle yetiştirdikleri evlatlarını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin acılarını yürekten paylaşıyor, bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Başımızın tacı annelerimizden hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet, hayatta olan annelerimize ise sağlık ve uzun ömürler diliyor, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."