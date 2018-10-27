Vali Aksoy'dan Camhuriyet bayramı mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Vali Aksoy yayınladığı mesajda " Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatan topraklarının bütünlüğü ve Cumhuriyeti korumanın azim ve kararlığı içindeyiz." dedi.





Her 29 Ekim, bağımsızlık ve onurlu bir şekilde birlikte yaşama irademizin ve milletçe geleceğe güvenle bakabilmemizin bayramıdıır diyen Aksoy, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.Bu büyük günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi milletçe sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz.





Bu kahramanlık destanının temelinde, hamuru özgürlük ve bağımsızlık mayasıyla yoğrulmuş insanımızın iman dolu göğsü, birlik ve beraberlik ruhu yatmaktadır.



Atalarımızın en değerli miraslarından olan Cumhuriyetimizi ve onun sahip olduğu temel değerleri yüceltmek ve sürekli kılmak ancak huzur, güven ve barış içerisinde yaşayan, her alanda görev ve sorumluluklarını bilen güçlü toplumların sahip olduğu güçlü devlette mümkündür. Milletçe el ele verip, bu gücü oluşturmakta toplumun bütün fertlerine önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır." dedi