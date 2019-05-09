Vali Aksoy'dan Engelliler Haftası Mesajı

"Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartı tüm bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak desteklemesidir. Engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak sorunlarına sahip çıkmak devlet ve toplum olarak hepimizin en önemli sorumluluğudur.

Devletimiz de bu kapsamda, engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılımlarını, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapmış olduğu yasal düzenlemelerle; özel eğitime ihtiyacı olan tüm engelli vatandaşlarımızın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanmaları, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamlarda yakınları tarafından bakılmaları için bakım ücreti ödenmesi, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza aylık bağlanması, kendi namına çalışan engellilere ve bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı, kamu ve özel sektörde iş imkanı ile engelli gençlere yönelik sınavlar gerçekleştirerek, pozitif ayrımcılık sağlamıştır.

İlimizde de, ikamet eden engelli bireylerin toplum içinde yaşama sevinçlerini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için Valiliğimizin koordinasyonunda ve İl Sağlık Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Türkiye’ye örnek olabilecek Engelli Bilgi Bankası Projesi başlatılmıştır.

Bu projenin amacı, engelli vatandaşlarımıza ait bilgileri, sağlık, eğitim, sosyal, spor başta olmak üzere birçok başlık altında ayrıntılı tespit ve analizleri yapılarak, engellilere yönelik yeni stratejiler geliştirmektir.

Bu çalışma ile doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini belirli oranda kaybeden engelli ve süreğen hastalığı olan bireylerimizi yaş aralıkları, cins, coğrafya dağılımı başta olmak üzere birçok parametre üzerinden analizleri yapılmakta ve böylece bu bireylere sunulan koruyucu-önleyici ve destekleyici sağlık hizmetleri geliştirmekte ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; engelli bireylere çocukluktan itibaren şefkat ve özveriyle, merhametle bakarak onları topluma kazandıran, emek ve sabırları saymakla bitmeyen değerli ailelerine, engeli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve değerli Kocaelili hemşehrilerime teşekkür ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum."