banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Aksoy'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy'dan Gazeteciler Günü Mesajı

09 Ocak 2018 Salı 10:10

Aksoy, mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti. Bu anlamda basının, kurumlar ile vatandaş arasında bilgi akışını sağlayarak, demokrasinin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Aksoy,  haberleri doğru, tarafsız bir şekilde ortaya koyan basının, toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payı bulunduğunu kaydetti.

Vali Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri bizlere de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle günümüzdeki teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında, basının önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin kalkınmasında, tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde çok önemli katkıları olan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, tüm basın çalışanlarına mesleki ve özel hayatlarında aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Kör topal gazete çıkarıyoruz"
Atık Materyal Defilesi Atık Materyal Defilesi
Darp edilen Doktora ziyaret Darp edilen Doktora ziyaret
60 Saniyede Türkiye (8 Ocak 2018) 60 Saniyede Türkiye (8 Ocak 2018)
Güler ve Köşker'den okul ziyareti Güler ve Köşker'den okul ziyareti
Darıcalı bayanlardan kurslara yoğun ilgi Darıcalı bayanlardan kurslara yoğun ilgi
Yukarı Çık

banner337

banner330

"Kör topal gazete çıkarıyoruz"
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yayımlanan haftalık yerel gazetenin muhabirliğini imtiyaz sahibi de olan...

Haberi Oku