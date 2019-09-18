Vali Aksoy'dan Gaziler Günü mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, ülkenin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve vatanını canından aziz bilen bir milletin evlatları olarak, Gaziler Günü'nü idrak etmenin engin duygusu içinde şehit aileleri ve gazilerin gururuna ortak olduklarını ve kederlerini yürekten paylaştıklarını belirtti.

Şehitlik ve gaziliğin, millet için onurların en büyüğü, şereflerin en yücesi olduğuna işaret eden Vali Aksoy, Kurtuluş Savaşı'nın da zaferle neticelenmesinde, bu fedakarlık ve bu inancın var olduğunu bildirdi.

Vali Aksoy, mesajında şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha da güçlenen, milletçe geleceğe güvenle ve umutla bakmamızı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti de aynı ruh ve şuurla kazanılan o büyük zaferin, o sağlam temellerin üstünde yükselmiştir. Aziz milletimiz, şehit ve gazilerimizin değerini daima bilmiş, onları büyük bir sevgiyle ve takdirle yad etmiştir. Sakarya Zaferi'nden kısa bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesini vermesi de milletimizin nazarındaki saygınlığını en güzel şekilde anlatmakta ve duygularını en güzel şekilde yansıtmaktadır. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimiz ve şehitlik mertebesine ulaşmış tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emaneti olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Ülkemizin bağımsızlığı, vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan gazilerimizin kahramanlıkları hafızalarımızdan silinmeyecek ve hiçbir zaman unutulmayacaktır."

Yüreklerindeki vatan, bayrak ve millet aşkıyla tarihe destan yazan gazilerin, şanlı tarihin ebedi kahramanları olduğunu aktaran Vali Aksoy, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, demokrasi şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazi ve malullerimizin Gaziler Günü'nü en samimi duygularımla tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.