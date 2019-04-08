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Vali Aksoy’dan İadeiziyaret

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a iadeiziyaret gerçekleştirdi.

Vali Aksoy'dan İadeiziyaret

08 Nisan 2019 Pazartesi 17:34

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçiminde  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ve görevine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.



“HAYIRLI OLSUN”

Ziyarette şeref defterini imzalayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Kentimiz için güzel işlere imza atmasını temenni ediyorum.” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise, Vali Hüseyin Aksoy ve Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Kur. Alb. Ufuk Şerbetçi,  Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral  Yavuz Kılıç, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdal Yücel, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci,  İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan  nezaket ziyaretleri için teşekkür etti.

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