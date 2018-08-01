Vali Aksoy'dan Kurban Bağışı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamalarında; “Diyanet İşleri Başkanlığımız Diyanet Vakfı aracılığıyla bir kurban bağışı kampanyası başlattı. Bende Kocaeli Valisi olarak bu kurban bağışı kampanyasına katılım sağladım. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımızı bu örnek davranışı için kutluyoruz. İhtiyacı olan insanlara kurban dağıtımı konusunda önemli bir çalışmayı gerçekleştirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyen Sayın Valimiz herkesin Kurban Bayramını tebrik etti.

İl Müftü Vekili Burhan Bilgin, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a, Allah kabul etsin dilekleriyle teşekkür ederek, kurban bağışı ile ilgili makbuzu takdim etti.