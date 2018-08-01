İl Müftü Vekili Burhan Bilgin, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a, Allah kabul etsin dilekleriyle teşekkür ederek, kurban bağışı ile ilgili makbuzu takdim etti.
Vali Aksoy'dan Kurban Bağışı
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile başlattığı “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” kampanyasına kurban bağışında bulundu.
İl Müftü Vekili Burhan Bilgin, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a, Allah kabul etsin dilekleriyle teşekkür ederek, kurban bağışı ile ilgili makbuzu takdim etti.