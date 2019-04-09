Vali Aksoy'dan Kutlama Mesajı

Vali Aksoy yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;





" Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, temel hak ve hürriyetlerini korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda mücadeleyi üstün görev anlayışı ile yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. yılını hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Şerefli bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı, yetişmiş insan gücü, yüksek donanım düzeyi, çağdaş görev anlayışı ve üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile daima milletimizin sevgisine ve desteğine mazhar olmuştur.

Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren Emniyet güçlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını hiç tereddüt etmeden ortaya koymaktadırlar.

İlimizde de; bu kutsal görevi fedakârca yerine getiren polisimiz, huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşamamızı sağlayarak, her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Gerek güvenliğin sağlanmasında, gerekse suç ve suçluyla mücadele edilmesinde polisimize desteğini esirgemeyen değerli Kocaeli halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliği için günün 24 saatinde, gece ve gündüz demeden her şartta görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, şehit ailelerine sabır, görevleri başında yılmadan çalışmaya devam eden tüm emniyet mensuplarımıza sağlık ve başarılar diliyorum."