Vali Aksoy’dan şehit yakınlarına ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan Şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Muharem Öğütçü’nün Dilovası’nda bulunan yakınlarına başsağlığı ziyaretinde bulundu.



Vali Hüseyin Aksoy’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Siyasi Parti İl Başkanları eşlik etti.

Aksoy, şehadet mertebesine ulaşan Şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Muharem Öğütçü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükran duyguları ile andıklarını belirterek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirtti.



Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Muharem Öğütçü’nün yakınları kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy’a teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini belirttiler.

