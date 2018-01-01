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Vali Aksoy'dan Yeni Yıl Ziyaretleri

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yılbaşı gecesi görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 İzmit 7 No’lu İstasyonu, İzmit Saraybahçe Polis Merkezlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Aksoy'dan Yeni Yıl Ziyaretleri

01 Ocak 2018 Pazartesi 10:14

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz’ın eşlik ettiği Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy,görevleri başındaki itfaiye, polis ve sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayıp, onlarla bir süre sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette; 2018 yılının, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını temennisinde bulunan Sayın Valimiz; “24 saat esasına göre görev yaparak, huzuru sağlamada  gece gündüz özverili bir şekilde çalışan bütün itfaiye teşkilatımızı, polislerimizi, sağlık çalışanlarımızı, altyapı ve benzeri bütün hizmetlerde görev yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 2018 yılının birlik ve beraberlik içinde,  milletimiz, ülkemiz, kentimiz ve bütün insanlık için üzüntü ve felaketlerden uzak, sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

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