Vali Aksoy'un 24 Temmuz Mesajı

Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Bu anlamda 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması, Türk Basınının bu günlere gelmesinde çok önemli bir başlangıçtır.

Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kurumsal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Bu nedenle, basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.

Demokrasinin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve en temel insan haklarından biri olan düşünce özgürlüğünün gelişmesi, basın özgürlüğünün gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün kaldırılışının 110. yıldönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmetle anıyor, gece gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.