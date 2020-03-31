banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali de Korona Virüsü Çıktı

Vali de Korona Virüsü Çıktı

Vali de Korona Virüsü Çıktı

31 Mart 2020 Salı 23:36


Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.Vali Bilgi. Giresun Espiye ilçesin de kaymakamlık yapmıştı 

Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.

Bilgin'in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Valimiz Sayın Osman Bilgin, kendisini 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir." ifadesi kullanıldı.
Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak vali Bilgine geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyoruz


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Suudi Arabistandan Hac ve Umre açıklaması Suudi Arabistandan Hac ve Umre açıklaması
İnfaz düzenlemesi Meclis'te İnfaz düzenlemesi Meclis'te
Kocaeli önlemleri devam ettiriyor Kocaeli önlemleri devam ettiriyor
Cumhurbaşkanı Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Trump ile telefonda görüştü
Başkan Büyükgöz İSPARK genel kurulunda Başkan Büyükgöz İSPARK genel kurulunda
TÜBİTAK, Kovid-19'a yönelik sanal konferans düzenleyecek TÜBİTAK, Kovid-19'a yönelik sanal konferans düzenleyecek
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Suudi Arabistandan Hac ve Umre açıklaması
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, dünya ülkelerine, hac sözleşmelerini...

Haberi Oku