Vali, Diyarbakır'da bayramlaştı

Valiler Kararnamesi ile Kocaeli’ne atanan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır’da vatandaşlarla bayramlaştı

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Özel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Sur İşadamları ve Toptancıları Derneği Başkanı (SİDER) Şükran Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Vali Aksoy ve beraberindekiler vatandaşlarla tokalaşarak bayramlarını kutladı. Valiler kararnamesi ile Kocaeli’ne atanan Vali Hüseyin Aksoy, bayramlaşma töreninden sonra yaptığı konuşmada görev süresi içerisinde birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

“En önemli teşekkürü Diyarbakır halkına yapıyorum”

Görev yaptığı süre içerisinde Diyarbakır’a katkı sunan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini ileten Vali Aksoy, en önemli teşekkürü Diyarbakır halkına yapmak istediğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Diyarbakır halkı bize güven duydu ve bizim söylemlerimizi dikkate aldı. Diyarbakır halkının özellikle son süreçte terörle mücadele konusunda terör örgütüyle arasına mesafe koyması anlamında da teşekkür ediyorum. Görev yaptığım yerleri memleketim gibi benimsiyorum. Diyarbakır da artık benim memleketlerimden birisi oldu. Sizler de inşallah bizi bu duygu ve düşünce ile anarsınız. Fahri hemşeriniz olarak her zaman görev yapmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Kocaeli’nde de bir kapınız, bir dostunuz olduğunu unutmayın.”