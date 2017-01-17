Vali Güzeloğlu: Hepsi hesap verecek!

Vali Hasan Basri Güzeloğlu 23. Muhtarlar Toplantısı’nda Başiskele Muhtarlarıyla bir araya geldi. Valilikte bulunan Akçakoca Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Karadeniz, İl müdürleri, ilçe müdürleri ve Başiskeleli Muhtarlar katılım gösterdi. Konuklara toplantı öncesi 15 Temmuz’u anlatan kısa bir sinevizyon gösterisi izlettirildi.

TÜRKİYE HEDEFE KİLİTLENMİŞTİR

23. Muhtarlar buluşması toplantısı saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “ Bugün Güzel ilçemiz Başiskele’nin muhtarlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başiskele ölçeğinde devam eden hizmetleri, dilek, özlem ve talepleri almak için toplandık. Bizler büyük bir millet olarak yolumuza imanla devam ediyoruz. Emanet aldığımız bu vatanı daha iyiye taşıma kararlılığını hep birlikte taşıyoruz. Kocaeli ve Türkiye her geçen gün daha iyiye doğru yol alıyor. Bugün Türkiye emin ve kararlı adımlarla belirleyen bir ülke olarak, ekonomisi ile büyük hedefleri kucaklamıştır. Dünya’nın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye 2023, 2053 ve 2071’in hedef alındığı bir kalkınma hedefine kilitlenmiştir” dedi.

“HEPSİ HESAP VERECEK”

İhanet şebekeleri nasıl 100 yıl önce hiçbir anlam ifade edemediyse bugün de bir anlam ifade edemeyecektir diyen Vali Güzeloğlu, “ Bu millet dualı ve kutlu bir millettir. Şahadeti en büyük makam sayan bir milletir bu millet. Biz sarsılmaz imanıyla vatanına bağlı insanlarıyla bütün terör şebekelerinin karşısında dim dik ayaktayız. Hangi terörist ne amacı güderse gütsün yok olmaya mahkumdur. Dün güvenlik kuvvetlerimiz İstanbul’daki saldırının failini yakaladı. Tarihin ve adaletin karşısında hepsi hesap verecek” ifadelerini kullandı.

“MUHTARLAR KÖPRÜ OLAN BİR DEĞERİMİZDİR”

Tek amacımız yaşam kalitesini en güzele ulaştırmak diyen Vali Güzeloğlu sözlerini, “Bu kutlu yürüyüşe Kocaeli derinlikler ve anlam sunan büyük bir şehir. Muhtarlar halkın seçtiği gurur duyduğu ve bizim için de köprü olan bir değerlerdir. Bu buluşma aslında bizim için halkımızla buluşmadır. Bu toplantılarda ilçe bazında çözemediğimiz sorunları çözmeye çalışacağız. Çözemezsek de Ankara’ya ileteceğiz. Bir yarış içerisindeyiz. Koşarken düşünmek bile bizim için gecikmektir” ifadeleriyle sonlandırdı.