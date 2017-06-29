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Vali Güzeloğlu Kocaeli’ye veda etti

3 yıla yakın süredir Kocaeli Valiliği görevini yürüten ve Diyarbakır’a atanan Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’ye veda etti

Vali Güzeloğlu Kocaeli'ye veda etti

29 Haziran 2017 Perşembe 12:23

1 Ekim 2014 tarihinden beri Kocaeli Valiliği görevinde bulunan, geçtiğimiz günlerde yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Diyarbakır Valiliği’ne atanan Hasan Basri Güzeloğlu için valilik binasında uğurlama töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törene; belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi parti il başkanları, iş dünyası, spor camiası, şehit aileleri, oda başkanları, STK temsilcileri ve valilik çalışanları katılırken, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay törende yer almadı.

 

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TORUNUM BURADA DOĞDU

Veda töreninde konuşan Vali Güzeloğlu, “Burada çok güzel işler başardık. Burada bulunan kent protokolünün tüm temsilcileri ve kentin güzel insanları bu şehrin zenginliğidir. Buradan çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Benim torunum burada doğdu, artık Kocaelili. Burada yaşadığım güzel anılar için burada yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

 

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