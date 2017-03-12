Vali Güzeloğlu'ndan 12 Mart mesajı

Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı yayınlandı.

Vali Güzeloğlu mesajında, "Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 96 ncı yıldönümünü kutluyoruz. Tarih boyunca fedakârlıklarıyla, birlik, beraberliği ve vatan sevgisi ile büyük kahramanlıklar gösteren Aziz Milletimiz, hür ve müstakil yaşayarak bugünlere gelmiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesidir. Milletimiz bu süreçte, kenetlenerek, birlik ve beraberliğinden aldığı güç ile eşsiz bir direnişe ve şahlanışa imza atmıştır. Bağımsızlık sürecinde aktif rol alan ve eşsiz dizeleriyle halkımızın hislerine tercüman olan büyük şair, vatansever ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’da İstiklal Marşı ile bu kahramanlığı ölümsüzleştirmiştir.



"İRFAN VE İRADE"

Hakkı tutup kaldırmayı ve haksızlık karşısında dimdik durmayı hayatı boyunca haykırmış münevver ve mütefekkir şairimiz Mehmet Akif Ersoy “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”diyerek, verilen mücadelenin büyüklüğünü en veciz şekilde ifade etmiştir.Büyük şair; sefaletin ve umutsuzluğun oluşturduğu genel psikolojinin memleket sathına bir kara bulut gibi çöktüğü savaş yıllarında, kürsülerden millete hitap ederek, yenilgiyi galibiyete, umutsuzluğu umuda çeviren bir irfan ve irade beyanıyla milli ve manevi şahlanışın rehberi, öncüsü olmuştur.



"ŞÜKRAN VE RAHMETLE ANIYORUM"

Bu nedenle Mehmet Akif Ersoy, tarihte kalmış öncü ve örnek bir kişi değil, aynı zamanda günümüzde ve gelecekte de yaşaması gereken bir kanaat önderi, fikir adamı ve tarihi bir şahsiyet olarak görülmektedir.Türk Milleti kendisine ve kahraman ordusuna ithaf edilen bu marşın şairini asla unutmayacak ve milli birlik ve beraberlik idealini en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşımız, ay yıldızlı bayrağımız göklerde özgür bir şekilde dalgalandıkça Milletimizin ortak sesi ve ortak vicdanı olmaya devam edecektir.Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşı’mızın kabulünün 96 ncı yıldönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.