GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Hasan Basri'ye Plaket!

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun, Başkan Yardımcısı Enver Ören ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Nurettin Sağlık, Cafer Turna ve İsmail Aköz’ü makamında kabul etti.

Vali Hasan Basri'ye Plaket!

28 Aralık 2016 Çarşamba 22:45

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun, ziyaret nedeniyle yaptığı konuşmalarında “Sayın Valimiz göreve geldiği günden beri yüreğini ortaya koyarak bizlere, gazi ve şehit ailelerine yapmış olduğu hizmetlerinden, yakın ilgilerinden ve desteklerinden dolayı     çok teşekkür ediyoruz.” diyerek,plaket ve gazi şapkası takdiminde bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.                                                                          
Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ise ziyarette yaptığı konuşmalarında;  “Değerli başkanıma ve gazi büyüklerimize,  burada olmayan onların temsil ettiği, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, devletinin tekliğine ve ebediyete kadar yaşamış iradesine katkı veren kahraman şehitlerimizle birlikte mücadele edip gazi olma onuruna erişen tüm kahraman gazilerimizi saygıyla, minnetle ve hürmetle selamlıyorum. Rabbim onlardan razı olsun, Allah sağlık ve ömür versin inşallah. Onların fedakârlıklarıyla bugün biz sahip olduğumuz tüm zenginliklerimizle varız, özgürüz, bağımsızız çok şükür ve sonsuza kadar da böyle kalacağız. Ben kendilerine milletçe şükranlarımı sunuyorum. Her zamanki gibi bu milletin büyüklüğünü, bu milletin değerlerini temsil eden, her birisinin gerçek birer kahraman olduğunu belirtmek istiyorum. Allah birlik ve beraberliğimiz daim eylesin, milletimizi sonsuza kadar payidar eylesin. diyen Sayın Valimiz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube yönetimine bu anlamlı  ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti ve teşekkür etti.

 

 Haber : Büşra GÜNAYDIN

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiçayırovaDaricaKocaeliValiBaşkan
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de tabancayla yaralama! Gebze'de tabancayla yaralama!
Muhtaç İnsanlara Sığınacak Kapı! Muhtaç İnsanlara Sığınacak Kapı!
Gebzenin Proje Yılı Olacak! Gebzenin Proje Yılı Olacak!
Hiranur bebeği görmeye gittiler! Hiranur bebeği görmeye gittiler!
FETÖ küresel terörün uzantısı! FETÖ küresel terörün uzantısı!
Kocaeli'de Yangın! Kocaeli'de Yangın!
Yukarı Çık

banner186

Gebze'de tabancayla yaralama!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Haberi Oku