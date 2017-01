Vali KOTO’yu Ağırladı!

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Üyelerini tanıtarak, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunmalarının ardından günün anısına vazo takdiminde bulundu ve kabullerinden dolayı Vali Güzeloğlu’na teşekkür etti.

GAYRET İÇİNDEYİZ

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise yaptığı konuşmalarında; “Kocaeli Ticaret Odamızın yeni Yönetim Kurulu Başkanımız, yönetimimiz ve Meclis Başkanımızı valiliğimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni dönemde her birinize ve hepinize başarılar diliyorum. Rabbim ilk önce odamız, İlimiz ve ülkemiz için güzel ve faydalı hizmetler nasip etsin. Kentin yönetimi ve kentin daha iyi geleceğe taşınma sürecinde ve perspektifinde Kocaeli Ticaret Odamızın gerek üyeleri ile gerek üretim ve ekonomik hayata kattığı değerlerde ve gerekse de ilin genel her yönüyle çok doğru dönem sorumlulukları, hem de çok önemli katkıları var. Bunları çoğaltmanın, en güzele ve iyiye taşımanın üstün gayreti içerisindesiniz. Güven temelinde odamızın, ilimizde ve ülkemizde güzel gelişmelere konu olacağına inancımı belirtmek istiyorum. Kocaeli’miz her açıdan ülkemizin geleceğe taşınmasında, hedeflerine ulaşmasında çok önemli, belirleyen, etkileyen bir büyükşehir. Kocaeli Ticaret Odamızda İlimizin en köklü en güçlü odalarından biridir. Ekonominin değişim ve dönüşüm sürecinde Kocaeli’mizin misyonu çok özel bir misyondur. Yüksek katma değerli üretim ve bilgi ekonomisine geçişte Kocaeli, bir örnek, model ve öncü bir şehirdir. Ticaret odamızın da bu anlamda yakın gelecekte temel başlıklarda katkıları ve bu noktada çabaları olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar sizlere yeni dönemde başarılar diliyorum” diye konuştu.