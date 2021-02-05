Vali Seddar Yavuz, Esnafları Ziyaret Etti

Esnafımıza bu zor günlerde moral vermek, Covid-19 salgınına karşı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilimizin birçok değişik noktasında esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla görüşerek aynı zamanda denetimlerde de bulunan Vali Seddar Yavuz, bugün de İzmit ilçesindeki Fethiye Caddesi esnaflarımızı tek tek ziyaret ederek ‘Maske, Mesafe ve Hijyen’ kurallarını hatırlatıp, bol ve bereketli kazançlar diledi.

Vali Seddar Yavuz beraberindeki Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk ile birlikte esnafları tek tek ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordular. Salgın döneminde daha dikkatli ve daha duyarlı olmaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtip, işyerlerinde alınan tedbirleri yerinde kontrol ettiler. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarımızla da hasbihal edip, maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatan ve maske dağıtan Vali Yavuz, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yavuz, onlara da hediyeler vererek sevindirdi. Vali Seddar Yavuz ziyaretlerinin ardından yaptığı konuşmalarında; “Bugün esnaflarımızı ziyaret ettik. Onların hal ve hatırlarını sorduk. Elbette pandemi dönemi ile ilgili sıkıntılarda yaşandı. Ancak her biri büyük bir fedakarlık ve gayret içerisinde maskesini takıp, gerekli tedbirleri alarak vatandaşımıza hizmet etmek için ekmek teknesini açtılar. Milletimize hizmet noktasında gayret sarf ettiler. Özellikle esnaf odalarımız, derneklerimiz ve esnaflarımız hepsi özveri ile çalıştı, ayrı ayrı hepsine teşekkür etmek istiyorum. Pandemide aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlı tutumu sayesinde vaka sayılarını ciddi oranda düşürmüş bulunuyoruz. Ancak en büyük tehlike rehavet. Rehavete kapılmadan tedbirlere uymamız gerekiyor. Bu vesileyle tüm Kocaelili kardeşlerime bu hassasiyetimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tedbirlere uyarsak, maskemizi takar, mesafemizi korur, hijyen kurallarına dikkat edersek sorunlarımızı büyük ölçüde aşarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin küçük esnafımıza yönelik vergilerin ve kredi borçlarının ertelenmesi gibi bir takım teşvik paketleri oldu. Böyle zor dönemler dayanışarak, yardımlaşarak, birbirimize moral vererek, kardeşlik ruhu içerisinde aşılacak dönemlerdir. Aziz Milletimizde bu özellikler fazlasıyla var. Geleceğimize umutla bakıyoruz. Kocaeli Olarak 3 Gün İçerisinde 20 Bin Kişiye Aşı Yapma Başarısı Gösterdik Aşı faaliyetlerinin hızla devam ettiğini belirten Vali Yavuz; “Aşılama faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Bu konuda oldukça iyi durumdayız. Aşıyı temin eden ülkeler aşıyı yapamıyor.

Ancak Kocaeli olarak neredeyse 3 gün içerisinde 20 bin kişiye aşı yapma başarısı gösterdik. Pandemi sürecinin başından beri fedakarlık ve azimle görev yapan kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzelliklerimiz ve başarılarımızla da övünelim. Eksik yaptıklarımızı da daha iyi yapmanın yollarını arayalım. Moralimizi yüksek tutalım. Türkiye pandemi sürecini en iyi yürüten ülkelerden bir tanesidir. Böyle zor dönemlerde

moral çok önemli, bu ziyaretimizin asıl amacı esnafımıza moral vermek. İşlerinde bol ve bereketli kazançlar dilemektir.



“Gönülden Gönüle” Projesi Kapsamında Bugüne Kadar 225 Aileyi Eşimle Beraber Evlerinde Ziyaret Ettik



Kocaeli’de her kesime ulaşmayı hedeflediklerini belirten Vali Yavuz; Bildiğiniz gibi“Gönülden Gönüle” projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda şuana kadar 225 aileyi eşimle beraber evlerinde ziyaret ettim. Ulaşamadığımız herkes bizim için kayıptır diyoruz. Bu şehirdeki herkese dokunmak ve ulaşmak istiyoruz. Bu sorumluluk anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Başta esnaf odamız olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, mahalli yöneticilerimize, tüm esnaf kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah kısa zamanda bu pandemiyi sağlıkla atlatacağız ve eski günlerdeki gibi

tokalaşarak, kucaklaşacağımız güzel günlere birlikte ulaşacağız. O nedenle herkes kurallara uysun, sabırlı ve tedbirli olmak zorundayız.” diyen Vali Yavuz tüm esnaflarımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.











































