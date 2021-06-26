Vali Seddar Yavuz Gününü Kocaeli Turizmine ve Tanıtımına Ayırdı

Bulunduğunuz kenti tanımadan tanıtmanın mümkün olmayacağını belirten Vali Seddar Yavuz konuşmalarında; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda tüm kültürel varlıklarımızı yeni baştan imar ve restore ediyoruz. Bunları hayatın bir parçası haline getiriyoruz. Gölcük ilçemizde de çok önemli tarihi ve kültürel mimari özelliklere sahip eserlerimiz var. Türk sanatında çok önemli bir yeri olan Hat sanatına yer verilmesi ve burada bir müze olarak açılması bizim için fevkalade mutluluk verici. Harap olmuş bir eseri tekrar ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerlerimizin paylaşılması hem şehrimiz için, hem de şehir dışından gelecekler için iyi bir ziyaret alanı. Böylesine güzel eserlerin tekrar tarihimize kazandırılması için emek harcayan, istekli, arzulu arkadaşlarımızın yanında durmaya ve Valilik olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Milli kimliğin ayakta tutulması bakımından tarihi bağlarımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü biz bin yıldır hakkı, hukuku haykıran dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi, büyük bir medeniyetin lideri olarak, çocuklarımızın yüz yıl öncesini, 50 yıl öncesini okuyamamasını, anlayamamasını kayıp olarak görüyoruz. Bu vesileyle özellikle geçmişimizle bağımızı güçlendirecek kültürel faaliyetlerin arttırılması, başta Osmanlıcanın daha çok okunur hale gelmesi fevkalade önemli bir husus. Bu yüzden Halk Eğitimler başta olmak üzere yoğun kurs faaliyetleri yapmayı da planlıyoruz.” diyen Vali Yavuz restorasyon çalışmalarında, kültürel miraslarımızın gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçen Belediye Başkanımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.