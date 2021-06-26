Vali Seddar Yavuz Gününü Kocaeli Turizmine ve Tanıtımına Ayırdı

İlk Ziyaret Örcün Köyüne Gerçekleşti
İlk ziyaretlerini eski bir Osmanlı köyü olan Örcün köyüne gerçekleştiren Vali Yavuz, Örcün köyünde onarımları tamamlanarak turizme kazandırılmış tarihi Örcün Sultan Hatun Konağı’nı ziyaret etti. Örcün Sultan Hatun Konağı ile konak çevresinde bulunan ve restore edilen Osmanlı dönemine ait çeşmeleri gezerek incelemelerde bulunan Vali Yavuz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Tarihi dokularını koruyan Örcün Camii ile camii bahçesinde bulunan Osmanlı dönemi mezar taşlarının yer aldığı hazireyi de inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Yavuz, ecdadımıza dualar etti.
Gölcük ilçemize yaptığı ziyaretlerde tarihi yapılar ile buluşan Vali Seddar Yavuz, Osmanlı döneminden kalma üç çeşmede incelemelerde bulundu ve ardından tarihi ve kültürel değerlerimizi genç kuşaklara aktarmak, turizme önemli katkılar sağlamak amacıyla restore edilerek müze haline getirilen Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-ü Hat Müzesi’ni ziyaret etti.
Bulunduğunuz kenti tanımadan tanıtmanın mümkün olmayacağını belirten Vali Seddar Yavuz konuşmalarında; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 20 yılda tüm kültürel varlıklarımızı yeni baştan imar ve restore ediyoruz. Bunları hayatın bir parçası haline getiriyoruz. Gölcük ilçemizde de çok önemli tarihi ve kültürel mimari özelliklere sahip eserlerimiz var. Türk sanatında çok önemli bir yeri olan Hat sanatına yer verilmesi ve burada bir müze olarak açılması bizim için fevkalade mutluluk verici. Harap olmuş bir eseri tekrar ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerlerimizin paylaşılması hem şehrimiz için, hem de şehir dışından gelecekler için iyi bir ziyaret alanı. Böylesine güzel eserlerin tekrar tarihimize kazandırılması için emek harcayan, istekli, arzulu arkadaşlarımızın yanında durmaya ve Valilik olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Milli kimliğin ayakta tutulması bakımından tarihi bağlarımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü biz bin yıldır hakkı, hukuku haykıran dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi, büyük bir medeniyetin lideri olarak, çocuklarımızın yüz yıl öncesini, 50 yıl öncesini okuyamamasını, anlayamamasını kayıp olarak görüyoruz. Bu vesileyle özellikle geçmişimizle bağımızı güçlendirecek kültürel faaliyetlerin arttırılması, başta Osmanlıcanın daha çok okunur hale gelmesi fevkalade önemli bir husus. Bu yüzden Halk Eğitimler başta olmak üzere yoğun kurs faaliyetleri yapmayı da planlıyoruz.” diyen Vali Yavuz restorasyon çalışmalarında, kültürel miraslarımızın gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçen Belediye Başkanımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Gölcük İlçemizdeki Sultan Baba Türbesi Ziyaret Edildi
İçinde Sultan Baba’ya ait ahşap sanduka ile III. Selim’den kalma H.1203 (M.1787) yıllarına ait berat bulunan ve ilçenin Osmanlı Dönemi'ne ait tek türbesi olan Sultan Baba Türbesini ziyaret ederek dualar eden Vali Yavuz, Değirmendere Yukarı Mahalle’de bulunan ve restorasyonu planlanan Osmanlı Dönemi Tarihî Hamam kalıntısında incelemelerde bulundu. Proje hakkında bilgi alan Vali Yavuz, değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu belirtti.
Ziyaretlerinin ardından Değirmendere Yukarı Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Seddar Yavuz onlarla sohbet ederek, hal ve hatırlarını sordu.
Gölcük ilçemizde gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Seddar Yavuz’a Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer ile İlçe Jandarma Komutanı J.Teğmen Mahir Sarıdağ eşlik etti.
http://www.kocaeli.gov.tr/vali-seddar-yavuz-gununu-kocaeli-turizmine-ve-tanitimina-ayirdi