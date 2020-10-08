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Vali Seddar Yavuz, İSU Genel Müdürlüğü’nde

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İSU Genel Müdürlüğü Scada Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Vali Seddar Yavuz, İSU Genel Müdürlüğü'nde

08 Ekim 2020 Perşembe 15:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,  içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapıları ile arıtma tesisleri ve yağış miktarlarının takip ve kontrolünün yapıldığı Scada Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

 

SCADA KONTROL MERKEZİNİ İNCELEDİ

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık tarafından karşılanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kurumun teknoloji üssü olan Scada Kontrol Merkezi’ni inceledi. Genel Müdür Ali Sağlık, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ve tesislerinin takip edildiği Scada Kontrol Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında Vali Yavuz’a bilgi verdi.

 

GENEL MÜDÜR SAĞLIK, BİLGİLER VERDİ

Kontrol Merkezinde, Kocaeli genelinde bulunan yağış sensörleri aracılığıyla yağış miktarlarının da takip edildiği bilgisini veren Genel Müdür Sağlık, yağışların takip edilmesi ile birlikte önlemler aldıklarını ve ekipleri yönlendirdiklerini kaydetti. Sağlık, Kocaeli’de bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlar hakkında yağış miktarlarının kontrol edildiği ekranlar üzerinden son bilgileri de verdi. Scada Kontrol Merkezi incelemesinin ardından Genel Müdür Ali Sağlık’ın makamına geçen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, başbaşa görüşmeden sonra İSU Genel Müdürlüğü’nden ayrıldı.




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