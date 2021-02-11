Vali Seddar Yavuz, Kurum Müdürleri ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kurum müdürleri ile Çayırova ilçemizdeki muhtarlar katıldı. Bugün günümüzü Çayırova’ya ayırdık diyerek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz toplantıda yaptığı konuşmalarında; sizlerle bir arada olmak ayrı bir mutluluk. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Giderek daha şeffaf, daha hesap verebilir bir anlayışa doğru evriliyoruz. Çünkü dünyanın hiçbir döneminde bilgi bu kadar çabuk üretilmedi ve bu kadar çabuk yayılmadı. Bunun için değişmemiz gerekiyor.
Evvelden herkes bize gelsin diye bakıyorduk. Şimdi ise bizim gitmemiz gerekiyor. Kutsal devletten kutsal vatandaşa doğru bir geçişi hep beraber yaşıyoruz. Bu zihinsel devrimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın diyebilirsiniz. Fakat bunu içselleştirmezseniz slogandan öteye gitmez. Demek ki bizim söylemlerin eyleme dönüşmesi gibi bir konumuz var. Bu şehrin Valisi olarak insanlar bana ulaşamıyorsa, ben sokaklarda gezmiyorsam, bu şehrin çok dar bir kesimiyle tanışıp onlarla akşam yemeklerinde bir araya gelip geziyorsam o zaman “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” anlayışı oluşmuyor demektir. İnsanı yaşatmamız için arka sokaklarda neler olduğu ile ilgili fikrimizin olması gerekiyor. Ya da insanlar bize bir şekilde derdini iletiyorsa gece 11 de olsa o konuyu ilgili birime yönlendirerek çözümü noktasında çaba sarf etmemiz gerekiyor.
Devletin şeffaf hesap verebilir bir konuma geçmesi hepimizin dileği ve beklentisidir. O yüzden eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakarak milletin patron, bizim çalışanı olduğumuz bir düzene geçmemiz gerekiyor. Bizim Sevdamız; Ay Yıldızlı Al Bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Aziz Türk Milletidir Pandemiden önce insanlar çıkıp dolaşıyordu, arkadaşlarıyla sosyalleşiyordu. Şimdi ise vatandaşlarımız dışarı çıkıp sosyalleşemediğinden psikolojileri bozuldu. Böyle zamanlarda bizim daha anlayışlı, daha hassas davranmamız gerekiyor. Bu ülke dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibidir. Bu çok ciddi bir özgüven demek. Bizim sevdamız; Ay Yıldızlı Al Bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Aziz Türk Milletidir. Bundan başka önceliğimiz olamaz. Hepimiz hesap vereceğiz. Hesap vermeden herkes benim ayağıma gelsin anlayışını bırakmalıyız. Kaymakamlarımızın koordinatörlüğünde, Sosyal Destek Vefa Grupları neredeyse 500 bine yakın talep karşılamış. Neredeyse 650 bine yakın evde bakım, evde sağlık hizmeti verildi. Bu çalışmalara baktığımızda kamu istenileni yapabiliyor demektir.
“Gönülden Gönüle” Projesinin Ardından ÖNEM Projesini Yürüteceğiz
Şu ana kadar ÖNEM Projesi kapsamında iletişime geçilecek 13 bin 500 çocuğumuzun tespit edildiğini belirten Vali Yavuz; Dikkat ederseniz ben ve eşim kapı kapı geziyoruz. Bütün meslektaşlarıma da pandemiye rağmen bunu öneriyorum. Bunu yapmadığınız sürece başarılı olamazsınız. “Gönülden Gönüle” projesinin ardından ÖNEM Projesini yürüteceğiz. Bu projenin açılımı; “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele” projesidir. Bu projenin amacı; herhangi bir nedenle parçalanmış ailelerin çocuklarına, akademik başarısı düşük olanlara, ekonomik yetersizlik içinde olan çocuklarımıza ulaşıp, onların temel yaşam becerilerini geliştirerek sağlıklı kararlar almalarına katkı sağlamak; sevgi ve şefkat eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla baş etmeleri için destek olmak, kendilerini değerli hissetmelerini sağlayacak faaliyetler ile yaşam kalitelerini artırmaktır. Bunlara yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Yüz yüze eğitimin olmaması nedeniyle proje biraz aksadı ama bu 13 bin 500 çocuğa yönelik bir çalışma yapacağız. Bu projenin 15 alt başlığı var. Yani 15 faaliyet alanı var. Bunlardan en önemlilerinin başında hamilik müessesesi geliyor. Şehrimizde önde gelen kamu yöneticilerimizi, özel sektör temsilcilerini, hanımları, beyleri, yani doğru rol model olabilecek insanları bu çocuklarımızla ilgilenmeye davet ediyoruz. Gençliğinize sahip çıkarsanız, geleceğinize umutla bakabilirsiniz. Çocuğunuza sahip çıkarsanız sorunu çözersiniz. Hepimizin sistematik çalışmaya ihtiyacı var. Muhtarlarımız bu süreçte çok yoğun ve özveri ile çalıştılar. Yeni dönemde çok daha iç içe çalışacağız. Bu ülkeyi hep beraber layık olduğu yere getireceğiz. Mesela dün uzay programı açıklandı ve hepimiz çok heyecanlandık. Türkiye sınıf atlıyor. Kimin yaptığına takılmayın, gelin siz başarıyı paylaşın. Türkiye’nin başarılarıyla gurur duymayan, ülkesini küçümseyen, aşağılayanlarla bu ülkenin yürüyebileceği tek bir adım yoktur. Bu insanlar başkalarına hizmet eder. İnsanımız başarılarla övünmeli çünkü millet olmak bunu gerektirir. Sevinçlerimiz ve üzüntülerimiz hep bir. Bu ülkede kimseyi sahipsiz bırakmayacağız. ” diyen Vali Seddar Yavuz, kurum müdürleri ve muhtarlara işlerinde kolaylıklar dileyerek, katılımları nedeniyle teşekkür etti.