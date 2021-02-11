Vali Seddar Yavuz, Kurum Müdürleri ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kurum müdürleri ile Çayırova ilçemizdeki muhtarlar katıldı. Bugün günümüzü Çayırova’ya ayırdık diyerek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz toplantıda yaptığı konuşmalarında; sizlerle bir arada olmak ayrı bir mutluluk. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Giderek daha şeffaf, daha hesap verebilir bir anlayışa doğru evriliyoruz. Çünkü dünyanın hiçbir döneminde bilgi bu kadar çabuk üretilmedi ve bu kadar çabuk yayılmadı. Bunun için değişmemiz gerekiyor.

Evvelden herkes bize gelsin diye bakıyorduk. Şimdi ise bizim gitmemiz gerekiyor. Kutsal devletten kutsal vatandaşa doğru bir geçişi hep beraber yaşıyoruz. Bu zihinsel devrimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın diyebilirsiniz. Fakat bunu içselleştirmezseniz slogandan öteye gitmez. Demek ki bizim söylemlerin eyleme dönüşmesi gibi bir konumuz var. Bu şehrin Valisi olarak insanlar bana ulaşamıyorsa, ben sokaklarda gezmiyorsam, bu şehrin çok dar bir kesimiyle tanışıp onlarla akşam yemeklerinde bir araya gelip geziyorsam o zaman “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” anlayışı oluşmuyor demektir. İnsanı yaşatmamız için arka sokaklarda neler olduğu ile ilgili fikrimizin olması gerekiyor. Ya da insanlar bize bir şekilde derdini iletiyorsa gece 11 de olsa o konuyu ilgili birime yönlendirerek çözümü noktasında çaba sarf etmemiz gerekiyor.



Devletin şeffaf hesap verebilir bir konuma geçmesi hepimizin dileği ve beklentisidir. O yüzden eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakarak milletin patron, bizim çalışanı olduğumuz bir düzene geçmemiz gerekiyor. Bizim Sevdamız; Ay Yıldızlı Al Bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Aziz Türk Milletidir Pandemiden önce insanlar çıkıp dolaşıyordu, arkadaşlarıyla sosyalleşiyordu. Şimdi ise vatandaşlarımız dışarı çıkıp sosyalleşemediğinden psikolojileri bozuldu. Böyle zamanlarda bizim daha anlayışlı, daha hassas davranmamız gerekiyor. Bu ülke dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibidir. Bu çok ciddi bir özgüven demek. Bizim sevdamız; Ay Yıldızlı Al Bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Aziz Türk Milletidir. Bundan başka önceliğimiz olamaz. Hepimiz hesap vereceğiz. Hesap vermeden herkes benim ayağıma gelsin anlayışını bırakmalıyız. Kaymakamlarımızın koordinatörlüğünde, Sosyal Destek Vefa Grupları neredeyse 500 bine yakın talep karşılamış. Neredeyse 650 bine yakın evde bakım, evde sağlık hizmeti verildi. Bu çalışmalara baktığımızda kamu istenileni yapabiliyor demektir.



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