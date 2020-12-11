Vali Seddar Yavuz Ziyaret ve Denetimlere Devam Ediyor

İlçe ziyaretlerine devam eden Vali Seddar Yavuz, Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili İsmail Gültekin’e iade-i ziyarette bulunup, ilçenin asayiş, eğitim, sağlık ve ulaşım yönünden mevcut durumunu içeren brifing aldı.

Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili İsmail Gültekin ile daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, Kaymakamlık toplantı salonuna geçip, ilçede Covid-19 pandemisi nedeniyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, kurum Müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Pandemi vesilesiyle ziyaretlerini daha dar yapmak durumunda olduklarına değinen Vali Yavuz; “Dünyada vatandaşına bu denli sağlık hizmeti sunabilen başka bir ülke yok, Biz hasta olan vatandaştan test alıp, evine ilaç götürüyoruz. Her gün evine arkadaşlarımız gidiyor, hem denetim yapıyor hem de herhangi bir talepleri varsa bunların çözümü noktasında yardımcı olunuyor. Aşılama çalışmaları başlayıp bitene kadar iş yerlerimizde ve kişisel olarak tedbirlerimizi en üst seviyede alıp, kendimi ve çevremizdeki sevdiklerimizi korumaya özen gösterelim. Devletimize ve bilim insanlarına güvenelim, resmi makamlardan gelen bilgilere itibar edelim.” diyen Vali Yavuz konuşmalarının ardından kurum müdürlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yavuz, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’yü Ziyaret Etti



Bir sonraki ziyaretini Başiskele Belediyesine gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’den ilçenin sosyal ve ekonomik durumu ile yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler aldı.



Covid-19 salgınına karşı korunmak, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Başiskele Yeşilyurt mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek denetimlerde bulunan Vali Seddar Yavuz, esnafların hal ve hatırlarını sorarak, bol ve bereketli kazançlar diledi. Pandemi kurallarına da dikkat çekip maske de dağıtan Vali Yavuz, "Temizlik, Maske ve Mesafe'ye dikkat ederek, süreci birlikte aşacağız.” dedi.

Vali Yavuz Gölcük İlçemizde



Vali Seddar Yavuz Başiskele ilçemizdeki yoğun programlarının ardından Gölcük ilçemize geçerek, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut’a iade-i ziyarette bulundu.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz’a Kaymakamlık toplantı salonunda Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut tarafından ilçenin asayiş, eğitim, sağlık ve ulaşım yönünden mevcut durumunu içeren birifing verildi.

Vali Yavuz, ilçede Covid-19 pandemisi nedeniyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, kurum Müdürleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından Kaymakamlık binasından ayrıldı.

Bulduğu her fırsatta Covid-19 salgınına karşı korunmak, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığı denetimlerine Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam ve 19 Mayıs Caddelerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek devam eden Vali Seddar Yavuz, esnafların hal ve hatırlarını sorarak, bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Pandemi kurallarına dikkat çeken, "Temizlik, Maske Mesafe ve Sigara” yasağı konularında hatırlatmalarda bulunup, maske dağıtan Vali Yavuz, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Yavuz, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer’i Ziyaret Etti

Bir sonraki ziyaretini Başiskele Belediyesine gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer’den ilçenin sosyal ve ekonomik durumu ile yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler aldı.



Vali Seddar Yavuz Gölcük ilçemizdeki ziyaretlerinin ardından yapımı devam eden 300 yataklı Gölcük Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. İnşaat alanında inceleme ve denetimlerde bulunarak, gelinen son durum hakkında detaylı bilgiler alan Vali Yavuz, çalışmaların hızlandırılması ve bir an evvel hizmete açılması talimatını verdi.

Vali Yavuz, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı’yı Ziyaret Etti

Gölcük ilçemizdeki ziyaretleri kapsamında Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı’ya iadei ziyarette bulunarak bir süre görüşme gerçekleştiren Vali Yavuz, Başsavcı Karcı’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Başiskele ve Gölcük İlçelerimizde yaptığı ziyaretlerde İlçe Sağlık Müdürlüklerini de ziyaret ederek mesai mevhumu gözetmeden pandemi sürecinde her alanda yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Vali Yavuz, çalışmalarında başarılar diledi.