Vali Ve Büyükşehir Belediye Başkanına Ballıkayalar Mektubu

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde 22 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan makalem .
Türkiye’nin 7. tabiat parkı olarak en çok tanınan tabiat parklarının başında gelen Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı her geçen gün yok oluyor.
Şu anda Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olan Ballıkaylar Tabiat Parkı, yakın bir zamanda tümüyle Orman Bakanlığı’ndan Büyükşehir’e devredilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve benim de 30 yıllık arkadaşım Sayın Karaosmanoğlu ile zaman zaman Ballıkayalar konusunu konuşuyoruz. Sayın Başkan tabiat ve doğa aşığı birisi. Başkan Karaosmanoğlu’nu yeşile verdiği önemle hatırlarız. Gebze ve Kocaeli de sürekli yürüyüşler yapıyor. Sayın Başkan Karaosmanoğlu’nun Ballıkayalarla ilgili çok büyük sınava tabi olduğuna inanıyorum. Başkan Karaosmanoğlu, Ballıkayalar’a el atıp zaman zaman yürüyüşleri burada yapmalı. Bende Sayın Başkan Karaosmanoğlu ile ilk karşılaşmamızda kendisine Ballıkayalar’da yürüyüş teklif edeceğim ve bir sabah beraber yürümek istediğimizi ileteceğim. Sözün özü, Başkan Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’ndan Ballıkayalar Tabiat Parkına sahip çıkmasını ve Kocaeli’nin göz bebeği Ballıkayalar’ı yok edeceğine inandığım Mermerciler Sanayi ile ilgili kararını gözden geçirmesini bekliyorum. Bu konuda yazılarımız ve yayınlarımız devam edecek. (Kaynak; Gebze Gazetesi 18 Ekim 2017)
Ballıkayalar Tabiat Parkı’na sahip çıkmak için öncelikle Tarım Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, Kocaeli Milletvekilleri, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın olmak üzere hepimize tarihi görev düşüyor.
Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın su kaynağı sürekli azalıyor, suyu sürekli kirleniyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı, çarpık ve kaçak sanayinin tehdidi altında.
Çevre Kirliği yüzünden Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın yok olmasına seyirci kalınmamalı ve buraya sahip çıkıp, gelecek kuşağa emanet etmeliyiz. İlgili ve yetkilileri bir kez daha yazdığım bu makale ile kamuoyu önünde tarihi göreve davet ediyorum.
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4 Yıl Önce Ne Yazmıştık?
20 Kasım 2017 günü, 4 yıl önce Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel Programı
www.devrialem.tv olarak yaptığımız canlı yayını ve aynı tarihte Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili sosyal medya sayfamdan yaptığım paylaşım ve bilgi notunu sizlerle paylaşıyor, başta Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere tüm yetkilileri Ballıkayalar Tabiat Parkına sahip çıkmaya davet ediyorum.
Ballıkayalar’dan Canlı Yayın
Ballıkayalar Tabiat Parkı Yok Olurken
Tarih, kültür, tabiat ve turizm değerleri bakımından Türkiye çok şanslı. Birçok dünya ülkesini gezen ve Devri Alem Belgesel TV Programları çeken bir gazeteci olarak, Türkiye olarak ne kadar şanslı olduğumuzu daha iyi anlıyorum.
Türkiye'nin saklı cenneti olan Kocaeli Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın her geçen gün yok olup gitmesine üzülüyorum.
Son baharın son günlerini, Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda geçirerek, Dört Mevsim Ballıkayalar Belgesel çekimleri yaptım.
Fuar alanı adı ile kurulan Mermerciler Sanayi Sitesinin tehdit ettiği Ballıkayalar Tabiat Parkında sular kirli akıyor, ağaçlar kuruyor. Bitkiler ve canlı türleri azalıyor, doğal ve ekolojik denge çoktan bozulmuş. Orman Bakanlığının tabelası bile sökülüp kırılmış.
Türkiye'nin saklı cenneti olarak bilinen Ballıkayalar Tabiat Parkının yok olmasına Kocaeli ve Gebze halkı seyirci kalıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Ballıkayalar Tabiat Parkı’na Başkan Sn. İbrahim Karaosmanoğlu'nun sahip çıkmaması tepkilere neden oluyor.
ve Devri Alem Belgesel TV Programı olarak Başkan Sn. İbrahim Karaosmanoğlu'nu Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda hafta sonu yürüyüş yapmaya davet ediyoruz.
Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan, Belgesel Haber Ajansı ve
Ballıkayalar Tabiat Parkını korumak için tüm Kocaeli kamuoyunu tarihi göreve davet ederken, Hürriyet Gazetesi’nin Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili yazdığı haberi sizlerle paylaşıyorum.
Ballıkayalar Tabiat Parkı’nı, bu haberi okuduktan sonra bir kez daha gezelim ve yetkilileri harekete geçirelim.
(20 Kasım 2017 Gebze Gazetesi)
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Kocaeli’nin Ballıkayalar Ayıbı
Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili daha önce yazdığım yazıları bir kez daha yetkililerin bilgisine sunuyor ve Ballıkayalar Tabiat Parkına sahip çıkmaya davet ediyorum.
Makalenin Tam Metni
Paris İklim Anlaşması Yasası’nın geçtiği, Çevre Bakanlığı’nın adının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğu bu günlerde, Türkiye’nin marka değerlerinden olan Kocaeli Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı yok oluyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili çok sayıda makale ve belgesel TV programı çektim.2021 yılı Mayıs ayında Kanal 7 TV’de yayımlanan Gündüz Gece Programı çekimine öncülük edip, Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın nasıl yok olduğunu Türkiye gündemine getirdik. Gebze Gazetesi
www.gebzegazetesi.com ’da yayımlanan Belgeselcinin Not Defteri köşemde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.
Yazdığımız bu makale üzerinden aylar geçmesine rağmen halen Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda zehir akıyor, tabiat parkı yok oluyor.
Ballıkayalar’da Reklam Filmi
Ballıkayalar Tabiat Parkı her geçen gün yok olurken, ilgili ve yetkililer hiçbir şey yapmıyor. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın yok olup gitmesine sadece seyirci kalıyor. Reklam ajansları ve firmalar Ballıkayalar Tabiat Parkında çektikleri reklam filmleri ile satışlarını arttırıp, çok büyük para kazanıyor. Son olarak Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda Knorr firması reklam filmi çekti. Knorr firmasının reklam filmini sizlerle paylaşıyor, Tarım Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin reklam filminin çekimi ile ilgili kamuoyuna bilgi vermesini istiyoruz.
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Vali Seddar Yavuz ve Başkan Tahir Büyükakkın, Ballıkayalar’da İnceleme Yapmalı
Her geçen gün yok olan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan kamuoyu adına inceleme yapmasını istiyoruz. Ballıkayalar Tabiat Parkı ile ilgili Gebze Gazetesi
www.gebzegazetesi.com ’da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde 18 Ekim 2017 tarihinde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum. Keşke makalenin muhatabı olan İbrahim Karaosmanoğlu, Ballıkayalar Tabiat parkına sahip çıkıp koruyabilseydi… 4 yılı önce İbrahim Karaosmanoğlu’na hitaben yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.
Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’nun Ballıkayalar ile imtihanı
Kocaeli gerçekten her bakımdan çok güzel bir İl. Türkiye’nin 81 ilini araştırmacı gazeteci ve belgeselci olarak gezmiş birisiyim. Her gittiğim yerde İllerimizin tarih, kültür, turizm ve Tabiat güzelliklerini gezip görmekte, bu konuda Belgeseller çekerek Devri Alem adıyla ulusal ve Bölgesel televizyon kanallarına “Tarihimi öğreniyor, tabiatı seviyorum” sosyal sorumluluk çerçevesinde dağıtmaktayım. Gerçekten Türkiye, binlerce yıllık tarih ve kültür mirasıyla çok önemli ve zengin bir konumda. Bu konuda ne kadar mutlu olup, gurur duysak az.
KOCAELİ’DE YAŞAMAK ALLAH’IN BİR LÜTFU
Türkiye’nin birçok bölgesinden iç göçlerle gelip yerleştiğimiz Kocaeli, her bakımdan çok güzel bir il. İzmit Merkez, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova, Karamürsel, Körfez, Derince, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük ilçelerimiz tarih, kültür, turizm ve tabii güzellikleriyle muhteşem bir hazine. Karadeniz’e 59 km kıyısı olan, Giresun’dan sonra tek Karadeniz adası olan Kefken Adası’na sahip İzmit Körfezi ile Marmara denizine yüzlerce kilometre kıyısı, Türkiye’nin çok önemli göllerinden birisi Sapanca Gölüne kıyısı olan, Kartepe Turizm merkezine sahip, Ballıkayalar Tabiat Parkı gibi çok büyük bir tabiat zenginliğine sahip ilde yaşıyoruz. Sürekli, konferans ve TV programlarında dile getirdiğim gibi Türkiye’nin birçok bölgesinden Kocaeli’ye gelip yerleşmiş, birbirimizle hısım akraba olmuş, akrabalık bağları tesis etmiş… Kocaeli’de yaşamak gerçekten Allah’ın büyük bir lütfu. Kocaeli’de yaşamak vasıtasıyla birçok yeni yuvalar kurulmakta, aş ve iş sahibi olmaktayız. Bu gerçekten Allah’ın bir lütfu olduğuna inanıyorum. Ama Kocaeli’nin maalesef değer ve kıymetini bilemiyoruz.
KOCAELİ’NİN GÖZ BEBEĞİ BALLIKAYALAR TABİAT PARKI’NA NEDEN SAHİP ÇIKMIYORUZ
Türkiye’nin yedinci tabiat parkı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı, her geçen gün suyu kurumakta, etrafındaki çarpık sanayileşme ve en önemlisi fuar alanı adı altında Mermerciler Fuarı ve Borsası kurulması nedeniyle yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya. Ballıkayalar ilgili çok sayıda yazı yazıp, belgesel hazırladım. Hazırladığımız belgeseller ve yazılar, www.belgeselyayincilik.com ve
BALLIKAYALARDA YÜRÜYÜŞ YAPILSIN