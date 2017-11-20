Vali Ve Büyükşehir Belediye Başkanına Ballıkayalar Mektubu

Türkiye’nin birçok bölgesinden iç göçlerle gelip yerleştiğimiz Kocaeli, her bakımdan çok güzel bir il. İzmit Merkez, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova, Karamürsel, Körfez, Derince, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük ilçelerimiz tarih, kültür, turizm ve tabii güzellikleriyle muhteşem bir hazine. Karadeniz’e 59 km kıyısı olan, Giresun’dan sonra tek Karadeniz adası olan Kefken Adası’na sahip İzmit Körfezi ile Marmara denizine yüzlerce kilometre kıyısı, Türkiye’nin çok önemli göllerinden birisi Sapanca Gölüne kıyısı olan, Kartepe Turizm merkezine sahip, Ballıkayalar Tabiat Parkı gibi çok büyük bir tabiat zenginliğine sahip ilde yaşıyoruz. Sürekli, konferans ve TV programlarında dile getirdiğim gibi Türkiye’nin birçok bölgesinden Kocaeli’ye gelip yerleşmiş, birbirimizle hısım akraba olmuş, akrabalık bağları tesis etmiş… Kocaeli’de yaşamak gerçekten Allah’ın büyük bir lütfu. Kocaeli’de yaşamak vasıtasıyla birçok yeni yuvalar kurulmakta, aş ve iş sahibi olmaktayız. Bu gerçekten Allah’ın bir lütfu olduğuna inanıyorum. Ama Kocaeli’nin maalesef değer ve kıymetini bilemiyoruz.