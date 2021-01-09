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Vali Yavuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Yavuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:08

Yavuz, mesajında, demokratik toplumlarda olmazsa olmaz hususlardan birinin açıklık, şeffaflık, katılımcılık, fikir ve düşünceleri açıklama özgürlüğü olduğunu belirtti.

Dünyanın kuruluşundan bugüne kadar insana dair, hayata dair hep bir merak olduğuna işaret eden Yavuz, "Bu merakı giderenler de elbette siz değerli basın mensuplarısınız. Merak edilen hususların doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması öteden bu yana en önemli hususlardan biri olmuştur. Yaşadığımız pandemi sürecinde alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasında basınımızın etkisi inkar edilemez. İlimizde dinamik bir yerel basının olması, ilimizin tanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, basının büyüdüğünü, kalitesini ve kadrosunu artırarak güçlendiğini görmek, kendileri için memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Mesai mefhumu gözetmeksizin, her şartta görevlerini yerine getirirken basın meslek ve ahlak ilkelerini ve yöremizin iyi tanıtılması prensibini şiar edinen, ilimizin kalkınmışlık düzeyine ve kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım. Ebediyete intikal eden basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diler, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.



AA
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