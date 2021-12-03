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Vali Yavuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Engellilerimizi Makamında Ağırladı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu, Marmara Spini Bfida Tüm Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Dernek Başkanı Özcan Nabi Ulusoy ile engelli bireylerimiz: Zeynep kahraman, Birgül Ergi ve Adalet Bingül, Vali Seddar Yavuz’u ziyaret ettiler.

Vali Yavuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Engellilerimizi Makamında Ağırladı

03 Aralık 2021 Cuma 11:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen faaliyetler hakkında Vali Seddar Yavuz’a bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin, medeni bir toplum olmanın zaruretlerinden olduğunu belirten Vali Yavuz yaptığı konuşmalarında; “Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek, her alanda önemli başarılara imza atan engellilerin verdikleri mücadeleler gerçekten takdire şayandır. Bizler sadece onların engellerini bir nebze de olsa unutturmak, onların hayat standartlarını yükseltmek için çalışmaya devam ediyoruz. Toplumumuzda engellilik kavramına olan duyarlılığın yükseltilmesini amaçlayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sizlerin nezdinde engelli bireylerimize ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.” diyen Vali Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Vali Yavuz, Serebral Palsi Hastası Zeynep Kahraman’a Makam Koltuğunu Devretti

Makam koltuğuna oturan Serebral Palsi Hastası Zeynep Kahraman engellilerin yaşadığı sorunları dile getirerek her zaman yanlarında olup, dertleriyle sorunlarıyla hemhal olan Vali Yavuz’a teşekkürlerini iletti.

Vali Yavuz, engellilerin yaşadıkları sorunları yakından takip ettiklerini belirterek; “Hepimiz birer engelli adayıyız. Engellilerimizin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan birisidir. Kapımız sizlere her zaman açıktır.” dedi.

http://www.kocaeli.gov.tr/vali-yavuz-3-aralik-dunya-engelliler-gunu-munasebetiyle-engellilerimizi-makaminda-agirladi






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