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Vali Yavuz, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı

Kurban Bayramı namazını Fevziye Camii’nde eda eden Vali Seddar Yavuz sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Vali Yavuz, Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı

21 Temmuz 2021 Çarşamba 00:06

Bayram namazına gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek sohbet eden, onların bayramlarını kutlayan, bayram coşkularına, sevinçlerine ortak olan Vali Yavuz, hediyeler vererek onları sevindridi.

Namaz sonrası açıklama yapan Vali Seddar Yavuz: “Bayramlar, sevinç, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma günleridir. Özellikle yaşlılarımızın, engellilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kardeşlerimizin yardımına koşulduğu, sorunların çözüldüğü, küslerin barıştırıldığı, birlik ve beraberlik günleridir. Bu vesileyle başta Kocaelili kardeşlerimizin, Aziz milletimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlığı kasıp kavuran, salgının bitmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Başta da bahsettiğim dezavantajlı grupların bayram sevincini yaşaması, trafik tedbirleri, kurban tedbirleri gibi birçok alanda Valiliğimiz tarafından ciddi tedbirler alındı. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, ilçe belediyelerimiz ve güvenlik birimlerimiz bu tedbirleri yakinen takip ediyorlar. Kaymakamlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu bayram günleri ayrılık değil sevinç günleri olsun. Trafik kurallarına daha çok riayet ettiğimiz, pandemi koşullarını unutmadığımız ama büyüklerimizin de gönlünü ve dualarını aldığımız, kimsesizlerin kimi olduğumuz bir bayram olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

Daha Güzel Sevinç Yolları Bulalım

Silahla sevinci insani bulmuyorum diyen Vali Yavuz: “Biz silah kullanmayı biliriz, silah kullanmanın yolu yöntemi vardır, böyle sevinç günlerini kana bulamak, insanların canını acıtmak değildir. Vatanımıza, toprak bütünlüğümüze, bayrağımıza, bağımsızlığımıza, istiklalimize bir saldırı olduğunda biz hiçbir zaman uysallık göstermeyiz, ölüme, şehadet şerbetini içmeye, adeta gül bahçesine girercesine gideriz ama bu bayramdır. Bayramda silah atmanın kime ne faydası var? Böyle bir sevinç olur mu? Bu sevmeyi bilmemektir. Bu sevinç ilkel bir anlayıştır. Bunu defaatle her yerde söylüyorum; ‘çok üzülüyoruz’. Bayramda silah atmak insanları korkutmak nedir? Birinin canına kast ettiğinde nasıl telafi edeceksiniz bunu? Dolayısıyla rica ediyoruz, istirham ediyoruz, lütfen bu davranışlardan vaz geçelim, terk edelim, daha güzel sevinç yolları bulalım.” diyerek Kurban Bayramı’nın; ülkemize, Aziz milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


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