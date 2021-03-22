Vali Yavuz, Derince ve Körfez’de Ziyaretlerde Bulundu

İlk Ziyaretlerini Derince İlçemize Gerçekleştirdi
Şehitlerimizin emanetlerini önemseyen, onlarla bir araya gelerek özel bir ilgi gösteren, dertlerini dinleyen ve çözüm için gerekli imkanları oluşturan Vali Seddar Yavuz, ilk ziyaretlerini Derince ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Polis Memuru Mert Er, Jandarma Er Yusuf Keskin, Piyade Onbaşı Halil İbrahim Arslan, Jandarma Onbaşı Hakan Işık ve Polis Memuru Ali Mansız’ın ailelerine oldu.
Şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Vali Yavuz: “Her daim sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin. Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz, sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var.” dedi.
Ziyarette; bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleri olan Gazimizi de unutulmadı. Vali Seddar Yavuz, Derince İbnisina Mahallesinde ikamet eden Gazimiz Yaşar Saral’ı ziyaret etti.
Vücutlarında onur abidesi olarak yaralarını taşıyan kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, bizim en önemli vazifemizdir diyen Vali Yavuz: “Sizleri seviyoruz. Gazilerimize saygı duymak ve değerli kişiliklerine yakışır imkânlar altında yaşamlarını sürdürmelerini, varsa sorunlarının çözülmesini ve her fırsatta minnet duygularıyla takdir edilmelerini sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.” diyerek sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.
Ziyaretlerin İkinci Ayağı Körfez İlçemize Oldu
Vali Seddar Yavuz Derince ziyaretlerinin ardından Şehitlerimizin Körfez İlçemizdeki emanetlerini de ziyaret etti.
Her gittiği ev ziyaretlerinde yüzlerdeki tebessüm olmayı başaran, sıcak karşılamayla evlere konuk olan Vali Yavuz, Şehitlerimiz; Onbaşı Piyade Er Raşit Yücel, Polis Memuru Suat Orak, Jandarma Er Osman Keskin, Onbaşı Piyade Er Abdulsamet Özen ve Jandarma Komando Özcan Yılmaz’ın Körfez ilçemizde ikamet eden emanetlerinin hal ve hatırlarını sorarak istek ve taleplerini dinledi.
Hatırlanmanın yüzlerinde oluşturduğu güzel tebessümle Vali Yavuz’a kapılarını açan gazimiz ve şehit aileleri: “Hatırlanmak çok güzel. Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin.” dediler. Her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali Yavuz’a memnuniyetlerini belirttiler.
Esnaf ve Vatandaş Selamlandı, Çocuklar Sevindirildi
Derince ve Körfez ilçelerindeki ziyaret ettiği esnaflarla yaptığı sohbetlerinde; işlerinin nasıl olduğunu, kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını soran Vali Yavuz, pandemi kurallarına dikkat edilmesi hususunda da hatırlatmalarda bulundu.
Bu süreci birlikte aşacağız inşallah diyen Vali Yavuz, esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.
Cadde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşlarla muhabbette bulunan Vali Yavuz, çocuklarla da bir süre sohbet etti. Çocukların bu sevgilerine karşılıksız kalmayan Vali Yavuz, onlara çeşitli armağanlar vererek sevindirdi.
Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan; Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin şefkatli yüzünü ve sıcak elini hissettirmek, insanlarımızın gönlüne girmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesini arttırmak, devlet ve halk arasındaki bağı güçlendirmek, sorunları yerinde incelemek ve kalıcı çözümler üretmek, maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmek amacıyla, Derince ve Körfez ilçemizdeki 11 aileye daha yaptıkları ziyaretlerle beraber, Sayın Valimiz ve Eşi bu güne kadar ilimizde 384 aileyi evlerinde ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ettiler.