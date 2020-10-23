Vali Yavuz, Dilovası İlçemize Ziyarette Bulundu

Bir sonraki ziyaretini Dilovası Belediyesine gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Hamza Şayir’den ilçenin sosyal ve ekonomik durumu ile yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler aldı.

Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurul Üyesi Cahit Aşkın’a iade-i ziyarette bulunan Vali Yavuz, istihdama sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Covid-19 salgınına karşı korunmak, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek denetimlerde bulunan Vali Seddar Yavuz, esnafların hal ve hatırlarını sorarak, bol ve bereketli kazançlar diledi. Pandemi kurallarına da dikkat çeken Vali Yavuz, "Temizlik, Maske ve Mesafe'ye dikkat ederek, süreci birlikte aşacağız.” dedi.

Daha sonra Gebze Kimya İhtisas OSB (GEBKİM) Vakfı tarafından desteklenen GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı devam eden GEBKİM Anaokulunda incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Vali Yavuz, Engellilerle Bir Araya Geldi

İlçe ziyaretlerinde engellileri de unutmayan Vali Seddar Yavuz, Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Hükümetimizin engellerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında çok önemli düzenlemeler yaptığına değinen Vali Seddar Yavuz:“ Bizim bir görevimizde bu gönül köprülerini kurmak, sizlerle her daim bir arada olmak ve çözemediğiniz bir sorun olursa da bunları çözmektir. Valilik olarak olabildiğince sizlerin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle siz değerli kardeşlerimin sorunlarının çözülmesi noktasındaki almış olduğu inisiyatif, takibi başta biz olmak üzere tüm devlet kurumlarına vermiş olduğu talimatlar vesilesiyle eskisinden daha iyi durumdayız.

Pandemi sürecine de değinerek son günlerde yaşanan vaka artışlarına dikkat çeken Vali Yavuz: “Bu pandemi sürecinde daha dikkatli olunmasını istiyoruz, biz Valilik olarak her alanda gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Vaka sayılarında bir artış başladı yine, bu yaşadığımız Panemiden ancak birlikte uygulayacağımız tedbirlerle aşmamız mümkün olacaktır. Bir sıkıntı sorun varsa bu aşılmak ve çözülmek için vardır. Bu irade de Türkiye’de var zaten. Allah’ın izni ile devletin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir, gereken ne varsa yapacağız. " dedi.

Vali Yavuz, Şehit ve Gazi Aileleri’ni De Unutmadı

Valimiz Seddar Yavuz, gün boyu gerçekleştirdiği yoğun ziyaret ve temaslarına "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında toplumun dezavantajlı kesimine yönelik yapmış olduğu hane ziyaretlerini de ihmal etmeyerek, toplumun dezavantajlı kesimine Devletin şefkat elini hissettirmeye devam etti.



Vali Yavuz, bu kapsamda ilk ziyaretlerini Diliskelesi Mahallesi’ndeki Şehidimiz Nihat Karadaş ve Şehidimiz Mehmet Kocabay’ın ailelerine oldu. Her daim sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin diyen Vali Yavuz: “Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz, sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var.” diyerek, bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu.

Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde, 17 Eylül 2020 tarihinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Tahsin Odabaşı’nın eşi Fatma Odabaşı’nı ziyaret eden Vali Yavuz, merhumun ailesine taziye dileklerini ileterek, acılarını paylaştı. Daha sonra Dilovası Orhangazi Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazimiz Reşit Taşan’ı ziyaret etti. Gaziliğin onur ve şerefini yaşayan gazilere her zaman borçlu olduklarını belirten Vali Yavuz, “Vatanseverliğin yaşayan abideleri olan sizlere şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir.” diyerek, sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini belirten şehit ailesi, gazi ve gazi yakınları “Sizlerin ziyaretiyle çok mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde duygularını dile getirdiler.

Vali Seddar Yavuz, Dilovası ilçesindeki Diliskelesi, Turgut Özal, Kayapınar, Cumhuriyet ve Mimar Sinan Mahallelerini gezerek 16 aileyi evlerinde ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Vali Seddar Yavuz, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi.







Ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyip, istek ve talepleri not alarak çözüme kavuşturulması noktasında gereken talimatları veren Vali Seddar Yavuz ailelere “Her zaman sizlerin yanındayız, “Gönülden Gönüle” projemiz kapsamında toplumun dezavantajlı grupları dediğimiz yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız şehit ve gazi ailelerimizi eşim Selda Hanımla birlikte ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu şehirde ulaşamadığımız kimse kalmasın istiyoruz.” diye konuştu.