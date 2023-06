Vali Yavuz, Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Ederek Kurban Bayramlarını Tebrik Etti

Vali Seddar Yavuz’un yaptığı ziyaretlere,

Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Deniz Albay Kurmay Başkanı Gülhan Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Soydabaş,

İl Emniyet Müdür

V. Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı

eşlik ettiler.

Yapılan Emniyet ve Jandarma ziyaretlerinde Vali Yavuz ve protokolü; Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Emniyet Müdürleri ile Emniyet ve Jandarma personeli karşıladı

Polis ve Jandarma personeli ile tek tek bayramlaşan, hal ve hatırlarını soran Vali Yavuz, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarında şunları söyledi: “Çok kıymetli kardeşlerim mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Aziz milletimizin ve Kocaeli’mizin emniyet ve asayişinin sağlanmasında, uyuşturucu, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla mücadelede ortaya koyduğunuz üstün irade, gayret ve bu konudaki fedakârlığınız her türlü takdirin üzerindedir. Öncelikle devletimizin hiyerarşik yapısına uygun hareket ederek hukuktan, insan haklarından asla taviz vermeden yolumuza devam etmemizin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz hain darbe girişimi vesilesiyle bir kez daha anlamış olduk. O yüzden de herkesin hukukun çizdiği sınırlar içerisinde kalması, kendisine özel alanlar yaratmaması, sıralı amirlerinin vermiş olduğu talimatlara ve emirlere uygun olarak görevlerini icra etmeleri özellikle güvenlik birimlerimiz için olmazsa olmaz temel şarttır. Üzerinizdeki üniformalar, aziz Türk Milletinin sizlere emanet ettiği tertemiz üniformalardır. Bu üniformaların şanına, şerefine yakışır bir şekilde bu güne kadar davranan, yaşayan ve görev yapan her bir kardeşimizi gönülden tebrik ediyorum. Bunu taşımak elbette ağır bir sorumluluk ve bu sorumluluğu yerine getirebilmek hiç de kolay olmayabilir ama Yüce Türk Devletinin kıyamete kadar sürmesi, yaşaması, gücünü ve kudretini muhafaza edebilmesi elbette öncelikle iç güvenlik birimlerimiz olan emniyet, jandarma ile sahil güvenlik ve bunun dışında özellikle dış tehditlere karşı milletimizi ve devletimizi koruyacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve buralarda görev yapan her bir ferdimizin biraz önce bahsettiğim yüksek ilke ve ideallere uygun şekilde görev icra etmesi, sıralı amirlerinin dışında emir, talimat almaması, hukuka uygun davranması ve insan haklarına da riayet etmesi hepimizin en büyük beklentisidir. Yine ifade etmem gerekir ki hiyerarşi dışına her kim çıkarsa çıksın göze ve kulağa hoş gelse de bu sonuç olarak devletimizin bekasına zarar veren en önemli faktörlerden bir tanesidir. Yakın tarihte bunun acı örneklerini yaşadık.”

Saçınızın Teline Bir Zarar Gelmemesini Diliyoruz

Vali Yavuz konuşmalarının devamında ise; “Üzüldüğünüzde üzülen, sevindiğinizde sizlerle beraber sevinen, bu devlete yaklaşık 34 yıldır hizmet eden ve son 10 yılında Valilik gibi onurlu bir görevi ifa eden bir kardeşiniz olarak hepinize şu ana kadar yapmış olduğunuz görevler vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere güveniyor ve sizleri seviyoruz. Sizlerle beraber Kocaeli’de 3 yıldır çalışıyoruz. Bu güne kadar ortaya koyduğunuz çalışma, fedakârlık her türlü takdirin üstündedir. Aziz milletimizin refahı, huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu, nice yıllar diliyorum. Görevlerinizde başarılar diliyor, saçınızın teline bir zarar gelmemesini yüce Allah’tan niyaz ediyor, sizlerin nezdinde bu görevleri icra eden tüm güvenlik görevlerimizin Kurban Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.







Bayram Ziyaretlerinin Son Durağı Garnizon Komutanlığı’na Oldu

Kurban Bayramı ziyaretlerinin son durağı ise Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığına oldu.

Vali Yavuz, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek görev yapan personelin bayramlarını kutladı.