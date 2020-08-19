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Vali Yavuz, Hicri Yılbaşı'nı kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı ile ilgili mesaj yayınladı. Yavuz mesajında;"İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz. Cenâb-ı Hak, zamanı ve mekânı anlamlandırıp bereketlendiren, tarihin seyrine yön vererek yeni bir müesses nizam inşa eden bu kutlu başlangıcı hayırlara vesile kılsın." dedi.

Vali Yavuz, Hicri Yılbaşı'nı kutladı

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:32

İlimiz Valisi Sedder Yavuz, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; "Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yeni hicri yılı, Rabbimizle ahdimizi ve akdimizi yenilemek, kulluk yolculuğumuzdaki zaaf ve savrulmaları istikametle buluşturacak yeni kararlar almak ve hayatımızda yeni bir sayfa açmak için fırsat telakki etmeliyiz. Bu yönüyle zikir, şükür ve şuur vesilesi olan yeni yıl bizler için eşsiz bir nimet, nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında bize ışık tutarak geçmişin, hâlin ve geleceğin idrakine varmamızı sağlayan aydınlatıcı bir kandildir. Bizlere düşen görev; bu müstesna günleri fırsat bilerek, İslam Alemi’nin yaralarını sarmak, acıları dindirmek, geleceğe güvenle bakmak, geçmişte yaşanan ortak acılarımızın bugünün ayrışma noktaları olmasına fırsat vermeden, her zamankinden daha fazla sevgiyle birbirimize yaklaşarak, birliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya daha fazla ehemmiyet göstermektir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimizin, tüm İslam Âleminin ve değerli Kocaeli’li hemşerilerimizin 1442.Hicri yılını ve Muharrem ayını tebrik eder, yeni Hicri yılın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.
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