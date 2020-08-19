Vali Yavuz, Hicri Yılbaşı'nı kutladı

İlimiz Valisi Sedder Yavuz, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; "Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde yeni hicri yılı, Rabbimizle ahdimizi ve akdimizi yenilemek, kulluk yolculuğumuzdaki zaaf ve savrulmaları istikametle buluşturacak yeni kararlar almak ve hayatımızda yeni bir sayfa açmak için fırsat telakki etmeliyiz. Bu yönüyle zikir, şükür ve şuur vesilesi olan yeni yıl bizler için eşsiz bir nimet, nereden gelip nereye gittiğimiz hakkında bize ışık tutarak geçmişin, hâlin ve geleceğin idrakine varmamızı sağlayan aydınlatıcı bir kandildir.

Bizlere düşen görev; bu müstesna günleri fırsat bilerek, İslam Alemi’nin yaralarını sarmak, acıları dindirmek, geleceğe güvenle bakmak, geçmişte yaşanan ortak acılarımızın bugünün ayrışma noktaları olmasına fırsat vermeden, her zamankinden daha fazla sevgiyle birbirimize yaklaşarak, birliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya daha fazla ehemmiyet göstermektir.