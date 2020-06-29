Vali Yavuz; İlimizde Geçmişte Görev Yapan Valilerimize Birer Mektup Göndererek Teşekkür Etti

Asil Türk Milleti’ne hizmet etmenin onuru ve gururu içinde, devraldığı hizmet bayrağını, aziz vatanımızın her köşesinde olduğu gibi Kocaeli’nde de en yükseğe çıkarmanın gayreti ve çabası içinde olacağını belirten Vali Yavuz, ülkemizin sanayisinin lokomotifi konumunda olan, liman ve turizm kenti Kocaeli’ne yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsı ve tüm Kocaelililer adına İlimizde geçmişte görev yapan ve hayatta olan Valilerimize minnet ve şükran duygularını ifade edip, aile efratlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu bir yaşam geçirmeleri temennisinde bulunarak, Ahirete irtihal edenlere de Allah’tan rahmet diledi.