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Vali Yavuz; İlimizde Geçmişte Görev Yapan Valilerimize Birer Mektup Göndererek Teşekkür Etti

İlimizde geçmişte görev yapan Valilerimize gönderdiği Mektubunda; Mülki İdare Amirlerinin, kendisini Devletine ve Milletine adamış insanlar olduğunu belirten Vali Yavuz, Kadim medeniyetimizin ve şanlı tarihimizin bizlere öğrettiği tüm değerleri yaşayan ve yaşatan bir mesleğin mensubu olmaktan ve meslektaş olmaktan şeref duyduğunu belirtti.

Vali Yavuz; İlimizde Geçmişte Görev Yapan Valilerimize Birer Mektup Göndererek Teşekkür Etti

29 Haziran 2020 Pazartesi 11:03

 Valilerimizin, bu onurlu mesleği icra ederken, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de unutulmaz hizmetler ve eserler bıraktığını ve gönüllerde yer edindiklerine şahit olduğunu belirten Vali Yavuz, İlimizin, dolayısıyla ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması için yoğun çabaları, gayretleri ve emeklerinin her türlü övgü ve takdirin üzerinde olduğunu belirtti.  

Asil Türk Milleti’ne hizmet etmenin onuru ve gururu içinde, devraldığı hizmet bayrağını, aziz vatanımızın her köşesinde olduğu gibi Kocaeli’nde de en yükseğe çıkarmanın gayreti ve çabası içinde olacağını belirten Vali Yavuz, ülkemizin sanayisinin lokomotifi konumunda olan, liman ve turizm kenti Kocaeli’ne yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şahsı ve tüm Kocaelililer adına İlimizde geçmişte görev yapan ve hayatta olan Valilerimize minnet ve şükran duygularını ifade edip, aile efratlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu bir yaşam geçirmeleri temennisinde bulunarak, Ahirete irtihal edenlere de Allah’tan rahmet diledi.

 

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