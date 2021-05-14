Vali Yavuz; Ramazan Bayramı’nda Şehit Yakınları ve Gazilerimizi Unutmadı

Özel ve anlamlı günlerde şehit aileleri ve gazilerimizi unutmayan Vali Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Gebze, Çayırova, Körfez ve Derince ilçelerimizde ikamet eden şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu.

İlk Ziyaretler Gebze İlçemizde Gerçekleştirildi



Şehitlerimizin emanetlerini önemseyen, onlarla bir araya gelerek özel bir ilgi gösteren, dertlerini dinleyen ve çözüm için gerekli imkanları oluşturan Vali Seddar Yavuz, ilk ziyaretlerini Gebze ilçemizde ikamet eden Şehidimiz Bülent Kır ve Gazimiz Erdal Öztürk’ün ailelerine gerçekleştirdi.

Şehidimizin emanetlerine ve Gazimize bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Vali Yavuz: “Her daim sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin. Sizleri seviyoruz. Sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var.” diyerek, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.





Ziyaretlerin İkinci Ayağı Çayırova İlçemize Oldu



Vali Seddar Yavuz, Gebze’deki ziyaretlerinin ardından Çayırova ilçemizde ikamet eden Şehidimiz Erdem Demir ve Gazimiz Erdal Öztürk’ün ailelerini ziyaret etti.

Şehidimizin ve gazimizin ailelerinin bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Vali Yavuz: “Sizler; bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamımızı sağlayan kahramanlarımızın emanetlerisiniz. Sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var.” diyerek, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Bir Sonraki Ziyaret Körfez İlçemizde Gerçekleştirildi

Körfez ilçemizde ikamet eden Şehidimiz; Osman Gazi Çetingöz’ün emanetlerinin hal ve hatırlarını soran Vali Yavuz: “Kutsal değerleri için fedakârlıklarda bulunan şehitlerimizin emanetleri ile Ramazan Bayramında bir arada olmak, bizim için bir onurdur. İsteklerinizin başımızın üstünde yeri var.” diyerek, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.



Son Ziyaret Derince İlçemizde Gerçekleşti

Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlara özel bir ilgi gösteren Vali Seddar Yavuz; Derince ilçemizde ikamet eden Şehidimiz; Polis Memuru Ahmet Can ve Gazimiz Erkan Yel’in ailelerini ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorup, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Dualar eden, mutlulukları yüzlerinden okunan gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri: “Sizin evlerimize gelerek bizleri ziyaret etmesi büyük bir onur ve mutluluk. Allah devletimize zeval vermesin.” diyerek Vali Yavuz’a, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için memnuniyetlerini belirttiler.

İhtiyaç Sahibi Aileler Unutulmadı



Sıkıntı ve darda kalan bir aile kalmaması için yoğun çalışma içerisinde bulunan Vali Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı’nda da kimsesizlerin kimi olmaya devam etti. Şehit yakınları ile Gazilerimize yapılan ziyaretlerin ardından Vali Yavuz, Derince ilçemizde ekonomik yoksunluk içinde bulunan 1 aileyi evinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı’nı kutladılar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan ailenin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinleyen Vali Seddar Yavuz, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları verdi.

Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla muhabbette bulunan, Ramazan Bayramı’nı kutlayan Vali Yavuz, kendilerini sevinçle karşılayan çocuklarla da bir süre sohbet etti. Çocukların bu sevgilerine karşılıksız kalmayan Vali Yavuz, onlara çeşitli armağanlar vererek sevindirdi.

Kontrol Noktalarındaki Fedakar Güvenlik Güçlerimizin Bayramları Kutlandı

Körfez Gişeleri çıkışı, Derince çıkışı ve İSU Genel Müdürlüğü önünde denetimler yapan Güvenlik Güçlerimizi de ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını tebrik eden Vali Seddar Yavuz; çalışmalarında başarılar dileyerek, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini temenni etti.

Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik olarak başlatılan; Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin şefkatli yüzünü ve sıcak elini hissettirmek, insanlarımızın gönlüne girmek, toplumsal duyarlılık oluşturmak, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesini arttırmak, devlet ve halk arasındaki bağı güçlendirmek, sorunları yerinde incelemek ve kalıcı çözümler üretmek, maddi ve manevi sıkıntılarını gidermek, toplumsal değerlerin varlığını hissettirmek amacıyla, Sayın Valimiz bugün Gebze, Çayırova, Körfez ve Derince ilçelerimizde 4 Şehit ailesi ve 3 Gazi ve 1 ekonomik yoksunluk içinde bulunan aile olmak üzere toplam 8 aileyle birlikte bu güne kadar 825 aileyi hanelerinde ziyaret ederek kimsesizlerin kimi oldu.













