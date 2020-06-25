Vali Yavuz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Brifing Aldı

Vali Seddar Yavuz, kurumların faaliyetleri, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgi almaya devam ediyor. Bugünkü brifing Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın tarafından verildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Şube Müdürü ve uzman personeller ile birlikte

Makam Toplantı Salonunda;

görev alanları, ilimizin sanayi durumu, ihracat ve ithalat rakamları, Kocaeli’de üretimin en fazla olduğu sektörler ve organize sanayi bölgeleri hakkında Vali Seddar Yavuz’a detaylı brifingde bulundular.

Binlerce kişiye aş ve iş sağlayan Kocaeli sanayisinin büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Vali Yavuz: “Marmara’nın ve Türkiye’nin gururu sanayimizin merkezi Kocaeli’nde birlikte yönetim anlayışını en güzel şekilde vermek suretiyle şehrimizin zaten var olan potansiyelini daha iyi noktalara ulaştırmak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde olacağız.” diyerek, özverili çalışmalarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

