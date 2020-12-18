Vali Yavuz, Sokak Hayvanları İçin Seferberlik Başlattı

Yaşanan koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediğini, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yaşanan pandemi nedeniyle işletmelere getirilen kısıtlamaların uygulanmasıyla birlikte yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle, başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğunun ortaya çıktığını, havaların soğuması ve zor kış şartlarının görülmeye başlaması ile birlikte sokak hayvanlarının da yiyecek bulma noktasında zorlandığını belirten Vali Seddar Yavuz

Kaymakamlarımızın koordinasyonunda, kurum ve kuruluşlar ile gönüllülerin de içinde bulunacağı “Hayvan Besleme Grupları” nın oluşturulması talimatını vererek, can dostlarımızın bu süreçte yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi için talimat verdi. Yiyecek bulmakta zorlanacak sokak hayvanlarının aç kalmaması ve bakımları noktasında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bu sebeple Kaymakamlarımızca başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları olmak üzere gönüllü olarak sokak hayvanlarına yiyecek temini ve dağıtılması konusunda yardımcı olacak kişilerle koordinasyon sağlamanın büyük önem taşıdığını belirten Vali Yavuz; “Sosyal yaşantının bir parçası olan hayvanların rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmaları kamunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. “ diyerek tüm Hemşehrilerimizi destek olmaya çağırdı. Vali Seddar Yavuz’un ilgili bütün kurum ve kuruluşlara gönderdiği talimatlarında;

 Kaymakamlıklarımız ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yerel yönetimlerle gerekli koordinasyon sağlanarak sokak hayvanlarının korunması, beslenmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile işbirliğinin sağlanması,

 Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan “Hayvan Besleme Grupları” nın oluşturulması,