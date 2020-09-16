Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın Nuh Çimento Taş Ocağına Dur Demeli

Dilovası Çerkeşli ve Tavşancıl bölgesini tehdit eden ve TOKİ tarafından köseler köyüne yapılan binlerce toplu konutu toz altında bırakacağı açıklanan taş ve mücbir ocağı genişleyecek bölge ile ilgili muhtarlar harekete geçti.

12 Mahalle Muhtarı tarafından Çerkeşli köyünde yapılan basın açıklaması kamuoyunda büyük yankı yaptı. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan habere ulusal basın da geniş yer verdi. Muhtarlar devlet yetkililerini göreve davet ederek Nuh Çimento'nun ocak genişleteceği alanda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın'ın inceleme yapmasını istiyor.Dilıvası muhtarlar Derneği tarafından yapılan açıklama ve muhtarların şikayetlerinin yer aldığı haber linglerini sizlerle paylaşıyorum.





Nuh Çimento ile ilgili ilginç bir haber

https://www.ozgurkocaeli.com.tr/video/5449563/nuh-cimentonun-o-karari-bir-ilceyi-ayaga-kaldirdi





https://www.kocaelibarisgazetesi.com/haber/amp/132346





https://m.haberturk.com/kocaeli-haberleri-amp/80868334-nuh-cimentonun-o-karari-bir-ilceyi-ayaga-kaldirdi12-mahalle-muhtari-nuh-cimantoya-ait-tas



https://www.iha.com.tr/haber-nuh-cimentonun-o-karari-bir-ilceyi-ayaga-kaldirdi-866837/





Kocaelin de yayın yapan bir gazete Nuh çimentonun Kocaeli spora 3 milyon lira bağış yaptığını iddia etti. Haberin lingini sizlerle paylaşıyoruz

https://www.seskocaeli.com/haber/5356720/nuh-cimento-bedelini-odemis?fbclid=IwAR0pLnZRk-hmz9yZkFEd14c4yJ5mOP_JDibvBBD8Vv_2RBU7HScNjFfqAfs



Muhtarların Şikayeti ile ilgili Gebze Gazetesi'nde yer alan haberimiz:





Muhtarlar, Nuh Çimento’yu Cumhurbaşkanı’na Şikayet Edecek





Ölmek İstemiyoruz!

Dilovası Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtarı Aytaç başkanlığında bölgedeki mahalle muhtarları Çerkeşli’de bir basın toplantısı düzenleyerek Nuh Çimento fabrikasını protesto ettiler.

Nuh Çimento fabrikasının yeni kireç ocağı açmasına karşı tepkiler devam ediyor. Çevre yerleşkelerin muhtarları bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda muhtarlar şikâyetlerini açıklayarak yetkililerin Nuh Çimento’ya dur demesini istedi. Basın toplantısına Dilovası Çerkeşli doğumlu Gebze Teknik Ünüversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Akdoğan, Dilovası Belediyesi Muhtarlıklar Müdürü Mehmet Turak, Dilovası Muhtarlar Derneği başkanı ve Çerkeşli Mahallesi Muhtarı Aytaç Erdem,Demirciler Mahallesi Muhtarı Şahin Kot, Fatih Mahallesi Muhtarı Şeref Düzgün, Diliskesi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özay,Tavşancıl Mahallesi Muhtarı Kenan Keleş, Köseler Mahallesi Muhtarı Selami Toklar, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş, Orhangazi Mahallesi Muhtarı Ebubekir Özavcı, Kayapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Kara, Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Vacip Mengübeti katıldılar.





“Taş ocakları kabul edilemez”

Dilovası Muhtarlıklar Derneği Başkanı ve Çerkeşli Muhtarı Aytaç Erdem toplantıda basın bildirisi okudu. Bildiride şu ifadeler yer aldı;

“İlçemiz de 9 adet liman 6 adet OSB bulunmaktadır. Bizler sanayiye de sanayiciye de karşı değiliz. Güçlü bir Türkiye için hepsi lazım gelmektedir. Ama sağlıklı bir toplum da lazım gelmektedir. Onun için bizler burada yaşayan toplumun sözcüleri olarak toplumun sağlıklı yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Çevre ve şehircilik bakanımız burada bulunan kömürcüler OSB’nin kaldırılacağının müjdesini verdi. Yerine 1500 tane TOKİ konutu yapacağını söyledi. Bunlar yapılırken taşocaklarının gelmesi ve genişletilmesi kabul edilemez.”





“Halkın tepkisiyle toplantı iptal oldu”

Toplantıda Dilovası muhtarlarının Nuh Çimento’yu başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yetkililerine şikayet ettikleri dilekçe gündeme geldi. Dilekçenin içeriği ise şu ifadeler yer alıyor;

“KONU: Nuh Çimento A.Ş.’nin Yerleşim Yerlerine Yakın Yeni Tesis Projesi Hk. Nuh Çimento A.Ş.’nin Dilovası’nın Çerkeşli, Köseler, Tepecik ve Tavşancıl mahallelerine çok yakın bir mevkide yeni bir sahada kırma eleme ve yıkama tesisi kapasite artışı projesi düzenlediği anlaşılmaktadır. Bu amaçla, 10.09.2020 tarihinde Dilovası sâkinlerine yeterli bilgilendirme yapılmadan bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılmak istenmiştir. Ancak zaten çevre sorunlarıyla yıllardır mağdur olan Dilovası halkının haklı tepkileriyle toplantı iptal edilmiştir.





“Nuh Çimento halk sağlığını tehdit ediyor”

Şu an altı farklı organize sanayi bölgesine (OSB) ev sahipliği yapan Dilovası ilçesi sınırlarında birçok sanayi kuruluşu üretim yapmaktadır. Kamu kurumlarımızın denetimi ve halkımızın duyarlılığıyla bunların bir kısmının çevreye verdiği zararların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda, Dilovası halkının sağlığı için artık çok büyük tehdit hâline gelen Kömürcüler OSB’nin ve Çöp Arıtma Tesisi’nin kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu konudaki hassasiyetleri ve destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi gibi kamu kuruluşlarımızın yanı sıra, sivil toplum örgütlerimize ve halkımıza müteşekkiriz. Nuh Çimento A.Ş.’nin Dilovası’ndaki yerleşim yerlerine çok yakın bir konumda ve çok geniş bir yeşil alanda kapasite artırımına gitmek istemesi Dilovası halkının sağlığını tehdit eden bir gelişmedir.





“Dilovalılar maske ile yaşamak istemiyor”

Söz konusu bölge yerleşim yerlerine çok yakın olduğu gibi Dilovası’na hâkim yüksek bir mevkidir. Dolayısıyla planlanan tesisteki tozların, parçacıkların Dilovası’nın her yerine yayılacağı ve insanların bu kirli havayı solumak zorunda kalacağı çok açıktır. Dilovası halkı bu acı tecrübeyi Kömürcüler OSB ile yaşamış ve maalesef hâlâ yaşamaya devam etmektedir. Bu durumun insan sağlığına olumsuz etkisi bilimsel çalışmalara ve araştırma raporlarına konu olmuştur. Dilovası halkı hayatının sonuna kadar maske ile yaşamak istememektedir. Bu sebeple, Dilovası halkının sağlığını tehdit eden söz konusu projenin önlenmesi için Dilovası Kaymakamlığı’nın Kocaeli Valiliği ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz."





Prof. Dr. Numan Akdoğan, basın toplantısında Gebze gazetesinin canlı yayına katıldı. Linke tıklayarak izleyebilirsiniz.



