banner582
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Yavuz, Yaralanan İşçileri Ziyaret Etti

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Döküm fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Vali Yavuz, Yaralanan İşçileri Ziyaret Etti

16 Nisan 2021 Cuma 09:20

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, fabrikada kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden 2’sinin hayati tehlikesi sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaralanan işçileri tedavi altına alındıkları hastanelerde ziyaret etti.
Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastane ve İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavileri süren işçileri ziyaret eden Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz’a Körfez Kaymakamı Osman Bilgin ile Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan eşlik etti. Ziyaret sırasında Vali Yavuz, “Geçmiş olsun” dileklerinde bulunduğu işçilerle tek tek görüşerek yaşanan olayla ilgili bilgi aldı.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Isınmak İçin Yaktığı Soba Sonu Oluyordu Isınmak İçin Yaktığı Soba Sonu Oluyordu
Gebze Sokaklarında Sıcak Asfalt Çalışmaları Gebze Sokaklarında Sıcak Asfalt Çalışmaları
Çayırova Ragıp Demirkol Caddesi’nde Trafik Rahatlayacak Çayırova Ragıp Demirkol Caddesi’nde Trafik Rahatlayacak
Fehime’nin Vatmanlık Hayali Gerçek Oldu Fehime’nin Vatmanlık Hayali Gerçek Oldu
Yardım Tırları Çayırova’dan Uğurlandı Yardım Tırları Çayırova’dan Uğurlandı
Sayın Seddar YAVUZ’ un Turizm Haftası Mesajı Sayın Seddar YAVUZ’ un Turizm Haftası Mesajı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Isınmak İçin Yaktığı Soba Sonu Oluyordu
- 95 yaşındaki adamın yaşadığı ev alev alev yandı - Alevlerin arasında kalan yaşlı adamı çocukları...

Haberi Oku