Vali Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Bu zaferin ardından Büyük Önder Atatürk’ün, "Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, cumhuriyet idaresidir." dediği cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını vurgulayan vali Yavuz, ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin idare edilenlerle, idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturan cumhuriyetin bu aziz milletin kendi egemenliğini kullandığı devlet yapısı olduğunu kaydetti.

Vali Yavuz, bugün her zamankinden daha çok sahip çıkılması gereken cumhuriyetin, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık ilkelerini kapsadığını bildirdi.

-"Türkiye Cumhuriyeti köklü devlet tecrübesine sahiptir"

Hak ve hürriyetlerinden mahrum ve yoksun bırakılan toplumların, ayakta kalmaları ve yaşamalarının mümkün olmadığını aktaran Yavuz, "Tarih, hak ve hürriyetlerini kaybeden ve sonuçta yok olan toplumların örnekleriyle doludur. Türkiye Cumhuriyeti, kadim tarihi birikimi ve köklü devlet tecrübesi ile tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilanı ile kalkınma ve modernleşme yolunda önemli adımlar atarak çağdaş dünyanın önemli bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti, yakaladığı hızlı değişim ve dönüşümle sadece bölgesel bir aktör olarak kalmamakta küresel yönetiminde olmazsa olmazı olduğunu bugün daha gür bir sesle bütün dünyaya haykırmaktadır. Bizlere düşen en önemli görev de, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, ileriye doğru emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, cumhuriyetin temel değerlerini gelecek kuşaklara teslim etmektir. Bu görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve geleceğimizi daha iyi kurabilmek için bir yandan evrensel değerleri, bilimin ve aklın üstünlüğünü benimsemek, diğer yandan tarihimizi çok iyi bilmek zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu aziz yurdu bize vatan yapan cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz Türk milletinin ve Kocaelili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum."





