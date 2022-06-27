Vali Yavuz'dan, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mesajı

Yavuz, mesajında, Türk milletinin şanlı geçmiş ve tarihe sahip olduğunu belirterek, kurtuluş günlerinin bir tarihin ürünü olmanın yanında, "vatanın bölünmezliğinin dünyaya ispatı" olduğuna işaret etti.

Sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerleri ile İzmit’in, düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Yavuz, milletin bağımsızlığa olan inancı ve tutkusunu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi bundan tam 101 yıl önce 28 Haziran 1921’de İzmit’e tezahür ettiğini vurguladı.



-"Medeniyetimizin aynası olan İzmit, bize tarihimizin bir emanetidir"

Kurtuluş mücadelesinin, Anadolu’yu ele geçirip Türk Milleti'ni esaret altına almak isteyen düşmana karşı, aziz milletin sarsılmaz azmi, büyük fedakarlık ve kahramanlığı ile tarihe altın harflerle yazılan bir zaferle sonuçlandığına değinen Yavuz, İzmit'in Kara Fatma, İpsiz Recep, Ahmet Fuat, Yahya Kaptan ve daha nice isimsiz kahramanlarla verilen mücadele sonucunda, düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlattı.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin aynası olan İzmit, bize tarihimizin bir emanetidir. Bizlere düşen görev ise bu toprakları canları pahasına vatan yapan ecdadımızın kutsal emaneti olan ülkemizi ve şehrimizi şükran dolu bir şuurla koruyarak, daha kalkınmış, çağdaş ve mutlu yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti’nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, 28 Haziran İzmit’in kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."