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Vali Yavuz'dan vatandaşlara "Kovid-19 ile mücadeleye destek" çağrısı:

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Vali Yavuz'dan vatandaşlara

20 Mart 2021 Cumartesi 12:02

- "Vaka sayıları ve hızlı bulaşan mutant virüs artıyor. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Misafirlikleri iptal edelim"

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele çalışmaları ve denetimlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini anlatan Yavuz, toplantıda kentteki vaka sayılarını ve salgındaki son durumu değerlendirdiklerini kaydetti.

Kentte alınan tüm tedbirlere ve denetimlere rağmen vaka sayısının artığına işaret eden Yavuz, "Değerli Kocaelili kardeşlerim, vaka sayıları ve hızlı bulaşan mutant virüs artıyor. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Misafirlikleri iptal edelim. Sosyal hareketliliği azaltalım." ifadelerini kullandı.



AA
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