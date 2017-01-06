GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali’den kan bağışı kampanyasına destek

Vali Hasan Basri Güzeloğlu Valilik Yerleşkesi'nde bulunan İl Müdürlükleri Binası'nda kurulan kan bağışı noktasında kan verdi.

Vali'den kan bağışı kampanyasına destek

06 Ocak 2017 Cuma 23:01


Vali Hasan Basri Güzeloğlu Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destekte bulundu. Valilik Yerleşkesinde bulunan Müdürlükler binasında kurulan kan bağış noktasında Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra il müdürleri ve valilik personeli de kan bağışında bulundu. Vali Güzeloğlu’nun kan bağışı yapmasından önce basına açıklamalarda bulunan Kızılay Kocaeli Şube Müdürü Cengiz İpek, “Ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Kocaeli’den de destek vermek için buradayız. Kentimizden de destekler başladı. Destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Maalesef Kocaeli Kan bağışı oranında Türkiye’nin altında. Türkiye’nin kan bağışı oranı yüzde 92, Kocaeli’nin ise yüzde 80 oranında kalıyor. Kocaeli’de bu oranların arttırılması için çalışmalarımızı yapacağız ve ilimize bir Kan Bağış Merkezi yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAN MERKEZİ KURMAK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ”

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek’in ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Tüm kamu çalışanlarımızla Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vermek için bir aradayız. Kamu çalışanlarımız ve Kocaeli Kızılay’ın çağrısına kulak vermiştir. İlk defa kan verecek olanlarımızla birlikte rekor bir kan verme oranına ulaştık. Kızılay bizim yüz akımızdır. Kızılay her konuda insani değerler için başarılı hizmetler sunuyor. Bu kurumsal başarı birçok hizmetle destekleniyor. Bunların en önemlilerinden birisi kan bağışıdır. Valilik personelimizi de bundan sonra periyodik olarak kan bağışında bulunması yönünde destekleyeceğiz. Ayrıcı Bölge Kan Merkezi’nin ilimizde kurulması için çaba göstereceğiz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Vali’den Kan Bağışı Kampanyasına Destek
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması
Deniz seferleri iptal Deniz seferleri iptal
Zabıta memurunu mantar zehirledi Zabıta memurunu mantar zehirledi
2 Asker Şehit Oldu! 2 Asker Şehit Oldu!
Fırat Kalkanında şehit! Fırat Kalkanında şehit!
Terör Saldırısında 18 Gözaltı! Terör Saldırısında 18 Gözaltı!
Yukarı Çık

banner188

Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması
Kocaeli hava durumu bilgilerine göre okullar tatil olması gündeme geldi.

Haberi Oku