Vali’den kan bağışı kampanyasına destek

Vali Hasan Basri Güzeloğlu Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destekte bulundu. Valilik Yerleşkesinde bulunan Müdürlükler binasında kurulan kan bağış noktasında Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra il müdürleri ve valilik personeli de kan bağışında bulundu. Vali Güzeloğlu’nun kan bağışı yapmasından önce basına açıklamalarda bulunan Kızılay Kocaeli Şube Müdürü Cengiz İpek, “Ülke genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Kocaeli’den de destek vermek için buradayız. Kentimizden de destekler başladı. Destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Maalesef Kocaeli Kan bağışı oranında Türkiye’nin altında. Türkiye’nin kan bağışı oranı yüzde 92, Kocaeli’nin ise yüzde 80 oranında kalıyor. Kocaeli’de bu oranların arttırılması için çalışmalarımızı yapacağız ve ilimize bir Kan Bağış Merkezi yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAN MERKEZİ KURMAK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ”

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek’in ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Tüm kamu çalışanlarımızla Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vermek için bir aradayız. Kamu çalışanlarımız ve Kocaeli Kızılay’ın çağrısına kulak vermiştir. İlk defa kan verecek olanlarımızla birlikte rekor bir kan verme oranına ulaştık. Kızılay bizim yüz akımızdır. Kızılay her konuda insani değerler için başarılı hizmetler sunuyor. Bu kurumsal başarı birçok hizmetle destekleniyor. Bunların en önemlilerinden birisi kan bağışıdır. Valilik personelimizi de bundan sonra periyodik olarak kan bağışında bulunması yönünde destekleyeceğiz. Ayrıcı Bölge Kan Merkezi’nin ilimizde kurulması için çaba göstereceğiz” dedi.